Nel giorno della Festa Nazionale francese, la Grande Boucle 2021 si appresta ad affrontare la sua spettacolare diciassettesima tappa, ossia la Muret – Saint-Lary-Soulan, di 178,4 chilometri. Sarà una frazione da brividi, senza un attimo di tregua, dove potremmo assistere a di tutto e di più tra il temuto Col de Peyresourde, il Col de Val Louron-Azet, ma specialmente sulla spettacolare ascesa finale del Col du Portet.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021 DALLE ORE 11.30

Quello odierno sarà il penultimo giorno in alta quota, nonché la penultima chance per tentare il colpaccio in salita. Dopo ben 113 chilometri di pianura, dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de Peyresourde con i suoi 13,2 chilometri al 7%.

Arrivati a Loudenville farà subito seguito un’altra ascesa di prima categoria, il Col de Val Louron-Azet di 7,4 chilometri all’8,3%. Al termine della discesa su Saint-Lary-Soulan si scalerà la mitica ascesa d’hors categorie del Col du Portet lungo 16 chilometri all’8,7%.

TOUR DE FRANCE 2021 MURET – SAINT-LARY-SOULAN (COL DU PORTET): PROGRAMMA

La diciassettesima tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 11.50 da Muret, e terminerà intorno alle ore 17.00 a Saint-Lary-Soulan. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 13.25 con Anteprima Tour, Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.05 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 11.45.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 11.30 per non perdervi nemmeno un secondo di questa giornata.

Tour de France 2021: diciassettesima tappa – mercoledì 14 luglio

Partenza: ore 11.50 da Muret

Arrivo: ore 17.00 circa a Saint-Lary-Soulan

Diretta tv: Rai Sport dalle ore 13.25, Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 11.45

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.30

Foto: Lapresse