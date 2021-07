Tour de France 2021 oggi, Ceret-Andorra: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Oggi, 11 luglio, andrà in scena la quindicesima tappa del Tour de France 2021, la Ceret-Andorra La Vella, di 191,3 chilometri. Una frazione molto dura che potrebbe regalare grande spettacolo e soprattutto potrebbe vedere in azione anche gli uomini di classifica.

Prima parte di tappa abbastanza ondulata ma senza salite impegnative. La prima vera asperità di giornata sarà il Montee de Mont-Louis, GPM di prima categoria di 8,4 km al 5,7% di pendenza media, seguito dal Col de Puymorens (5,8 chilometri al 4,7%).

Dopo una breve discesa si torna a salire fino ai 2408 metri del Port d’Envalira, 10,7 chilometri al 5,9% che mette in palio il Souvenir Henry Desgrange; lunga discesa e ultima salite al Col de Beixalis, con lo scollinamento ai 15 km dal traguardo. Discesa piuttosto tecnica fino al traguardo del Principato d’Andorra.

TOUR DE FRANCE 2021 CERET-ANDORRA: PROGRAMMA

La quindicesima tappa del Tour de France 2021 prenderà il via alle ore 10.30 da Ceret, e terminerà intorno alle ore 17.46 ad Andorra. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su Rai 2 dalle ore 14.15 con Tour in diretta e alle ore 17.20 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 12.15.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 12.00 per non perdervi nemmeno un secondo di questa attesissima giornata.

Tour de France 2021: quindicesima tappa – domenica 11 luglio

Partenza: ore 10.30 da Ceret

Arrivo: ore 17.46 circa ad Andorra

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.15, Eurosport 1 dalle ore 12.15

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00

