È mancata solamente la ciliegina sulla torta in quel di Parigi, ma il Tour de France 2021 di Mark Cavendish è stato veramente spettacolare. Tre vittorie di tappa, per lui che, fino ad un mese fa non risultava neanche nella lista dei convocati della Deceuninck Quick-Step per la Grande Boucle.

In più, per il fenomeno dell’Isola di Man, è arrivata la Maglia Verde, come vincitore della classifica a punti. Per quanto riguarda le statistiche sono 34 i successi parziali: pareggiato il record di Eddy Merckx.

Le sue parole sui Campi Elisi: “Sono felicissimo. Un mese fa non avrei dovuto correre il Tour e ora sono qui, dopo tre settimane che mi rimarranno a lungo impresse nella mente”.

Prosegue l’ex campione del mondo britannico: “Non avrei mai immaginato di poter essere ancora in Maglia Verde sugli Champs-Élysées, ma invece eccomi qui… Grazie a questi straordinari corridori e allo staff della Deceuninck. Sono stati una grande parte di questo successo e abbiamo vissuto così tante emozioni assieme…”

