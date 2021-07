Non è un contesto facile. Il conto alla rovescia sta per terminare e le Olimpiadi di Tokyo sono pronte per partire: dal 23 luglio all’8 agosto la rassegna a Cinque Cerchi monopolizzerà la scena.

Come detto, ci si trova in una situazione complicata per via di una pandemia Covid-19 che è sempre lì a rompere le uova nel paniere. Dopo la scoperta di un primo caso positivo nel villaggio olimpico, gli organizzatori al momento hanno individuato quindici situazioni di questo genere sulle 15.000 persone coinvolte che sono arrivate in terra nipponica dal 1° luglio.

Il presidente del CIO Thomas Bach ritiene, in questo senso, che la percentuale sia contenuta: “Un tasso molto basso quello che si è registrato“, le parole di Bach, consapevole però delle criticità. I 1410 casi registrati sabato a Tokyo alimentano i timori dell’opinione pubblica, già di suo non ben disposta nei confronti dell’evento a Cinque Cerchi.

Per questo Bach si è voluto rivolgere proprio ai giapponesi: “Ancora una volta, vorrei chiedere umilmente al popolo nipponico di accogliere e sostenere gli sportivi“, le sue parole dopo la riunione finale del comitato esecutivo, aggiungendo: “Continueremo a monitorare gli sviluppi legati al Covid e se le circostanze dovessero cambiare, allora ci incontreremo immediatamente per trarne le conseguenze“.

Foto: LaPresse