Tokyo 2021, Thomas Bach non porterà la torcia olimpica

Il presidente del CIO, Thomas Bach, non sarà uno dei tedofori a Tokyo 2021: il numero uno dello sport mondiale ha preso questa decisione per dare l’esempio ed essere in linea con le misure di contenimento per il COVID-19. La torcia dopo 121 giorni di staffetta in Giappone concluderà il suo viaggio il 23 luglio per la Cerimonia d’Apertura.

Inizialmente Bach avrebbe dovuto fare da tedoforo ad Hiroshima a maggio, ma poi le misure anti-contagio hanno permesso soltanto durante questa settimana il suo viaggio nella città nipponica. Nessun altro membro del CIO porterà la torcia da oggi al 23 luglio.

Nel 1992 Juan Antonio Samaranch fu tedoforo a Barcellona, poi per Atene 2004 toccò a Jacques Rogge, tedoforo a Losanna, mentre Bach aveva portato la torcia sia a Rio 2016, quando la passò al segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, sia a PyeongChang 2018, quando la consegnò al presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Miroslav Lajčák.

Foto. LaPresse