Tokyo 2021: il presidente del CIO Thomas Bach in visita ad Hiroshima

Proprio quest’oggi è entrata in vigore la tregua delle Nazioni Unite per i Giochi Olimpici di Tokyo e il presidente del CIO Thomas Bach ne ha approfittato per fare una visita ad Hiroshima, la città della pace, per un incontro in cui il numero uno dello sport mondiale ha incrociato un gruppo di manifestanti.

Durante il suo discorso Bach, a proposito della ha dichiarato che: “Questa risoluzione è stata adottata per consenso da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Chiede la cessazione delle ostilità ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire l’organizzazione pacifica dei Giochi olimpici. Questa richiesta di una tregua olimpica è infatti una tradizione di 3000 anni, già messa in atto per gli antichi Giochi Olimpici, evidenziando così il loro contributo alla pace“.

“La pace – ha aggiunto Bach nelle parole riportate dal sito dell’ANSA – è stata al centro anche del pensiero del fondatore del Comitato Olimpico Internazionale, Pierre de Coubertin. Quando ha rilanciato i Giochi Olimpici più di 125 anni fa, li ha visti come un modo per promuovere la pace tra le nazioni e le persone. Oggi sono qui per rendere omaggio a Hiroshima, come città di pace e a tutta la gente di Hiroshima”.

Foto: LaPresse