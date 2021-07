La famigerata società americana Gracenote, che da anni si diverte a pronosticare il numero di medaglie conquistate da ogni nazione alla vigilia di ogni edizione dei Giochi olimpici, ha rilasciato l’ultimo aggiornamento delle proprie previsioni per Tokyo 2021. Secondo gli statunitensi, l’Italia è destinata ad archiviare dei Giochi da record, poiché sarebbero in arrivo 41 medaglie, cinque in più del primato di 36 stabilito a Los Angeles 1932 e successivamente eguagliato a Roma 1960.

La compagnia a stelle e strisce pronostica però “solo” 8 medaglie d’oro. Il nuoto e il canottaggio sarebbero le discipline in grado di bissare un successo, poiché Gregorio Paltrinieri viene accreditato della doppietta 800-1500 sl, mentre nel canottaggio le affermazioni verrebbero firmate dal quattro di coppia e dal doppio pesi leggeri Stefano Oppo-Pietro Ruta. Inoltre, gli altri ori, sarebbero conquistati nel ciclismo (Filippo Ganna nella cronometro), nella scherma (gara a squadre femminile di fioretto), nella lotta libera con Frank Chamizo e nel karate con Luigi Busà.

Gli argenti sarebbero ben 15. Tre di essi arriverebbero dalla scherma, tutti dal fioretto. Alessio Foconi e Alice Volpi a livello individuale, a cui si aggiungerebbe la gara a squadre maschile. Anche il nuoto porterebbe a casa tre argenti, due con Simona Quadrella (800-1500 sl) e uno con Margherita Panziera (200 dorso). Due le piazze d’onore nel tiro a volo, con Mauro De Filippis (trap) e Diana Bacosi (skeet), nella ginnastica artistica, grazie a Marco Lodadio (anelli) e Lara Mori (corpo libero), e nella vela per merito di Ruggero Tita-Caterina Banti (Nacra 17) e di Mattia Camboni (RS:X). Ci sarebbe, infine, un argento anche nella canoa slalom (Giovanni De Gennaro) e nel sollevamento pesi (Antonino Pizzolato) e negli sport di squadra, con la pallanuoto maschile.

Il metallo più comune per l’Italia sarebbe il bronzo, poiché sono attese 18 medaglie di questa lega. Quattro di essi proverrebbero dalla scherma (Arianna Errigo nel fioretto, Mara Navarria nella spada, entrambe le prove a squadre nella sciabola) e altrettanti dal nuoto (Federica Pellegrini nei 200 sl, Martina Carraro nei 100 rana, Gabriele Detti nei 400 sl, Rachele Bruni nel nuoto di fondo). Rimanendo nell’ambito acquatico, ci sarebbero il bronzo nei tuffi con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. Doppio terzo posto nel taekwondo (Vito Dell’Aquila, Simone Alessio) e nel judo (Manuel Lombardo, Odette Giuffrida). Infine un bronzo dall’atletica, nella staffetta 4×400 mista, nel tiro con l’arco (Mauro Nespoli), nel canottaggio (quattro senza) e nel karate (Viviana Bottaro).

Attenzione però, perché spesso e volentieri Gracenote ha preso cantonate non indifferenti. Per esempio a Pyeongchang 2018 per l’Italia vennero pronosticate 5 medaglie (di cui una d’oro), quando nella realtà dei fatti ne arrivarono il doppio con tre del metallo più pregiato. Non a caso, la società americana ha già messo le mani avanti. “Saranno le Olimpiadi più imprevedibili di sempre”. Come a dire, prendente queste previsioni per quelle che sono, un gioco.

GRACENOTE, PREVISIONE TOKYO 2021

1 – Stati Uniti (40 ori, 27 argenti, 29 bronzi. Totale 96)

2 – Cina (33, 11, 22. Totale 66)

3 – Giappone (26, 20, 14. Totale 60)

4 – Russia (21, 26, 21. Totale 68)

5 – Olanda (16, 14, 18. Totale 48)

6 – Australia (16, 12, 12. Totale 40)

7 – Gran Bretagna (14, 23, 15. Totale 52)

8 – Germania (13, 9, 13. Totale 35)

9 – Italia (8, 15, 18. Totale 41)

10 – Francia (7, 13, 22. Totale 42)

Foto: La PResse