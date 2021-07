Dopo ben 127 anni cambia il motto olimpico. Il proverbiale “Citius!, Altius!, Fortius!” adottato dal Cio sin dalla sua fondazione, nel 1894, e presentato per la prima volta in occasione dei Giochi olimpici a Parigi 1924 è stato letteralmente emendato. È stato lo stesso comitato olimpico a decidere la modifica, aggiungendo la parola “Communis”.

La proposta era stata effettuata dal Presidente Thomas Bach in aprile, per sottolineare come lo sforzo contro la pandemia di Covid-19 debba essere svolto tutti assieme. La mozione del sessantasettenne ex schermidore tedesco è stata approvata dalla 138sessione del Cio, che ha quindi scelto di cambiare il proprio slogan.

Dunque, in inglese il motto diventa “Faster, Higher, Stronger – Together”, mentre in italiano può essere tradotto come “Più veloce, più in alto, più forte – Insieme”. La storica frase resta quindi invariata, ma viene aggiunta un’ulteriore parola.

Vale la pena di ricordare che il motto non venne concepito da Pierre De Coubertin, come molti credono. Il barone si limitò a proporlo, ma il barone fece propria l’idea del suo amico Henri Didon, predicatore e grande appassionato di sport. Thomas Bach ha quindi proposto, e ottenuto, di modificare un motto invariato sin dalla nascita del Cio stesso.