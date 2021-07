Primi verdetti per il tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Tokyo Metropolitan Gymnasium incorona Ito Mima/Mizutani Jun, coppia giapponese che ha vinto in il torneo del doppio misto. I padroni di casa si impongono 4-3 sui cinesi Xin Xu/Liu Shiwen che fino all’ultimo hanno inseguito l’oro. Terzo posto per Ju Yun Lin/Ching Cheng (Taipei Cinese), bravi in finale ad avere la meglio sul duo francese composto da Jia Nan Yuan/Emmanuel Lebesson.

Continua il torneo maschile che vede gli ultimi acuti al secondo turno per Kamal Achanta (India), Kirill Skachokov (ROC), Juan Liu (USA), Yang Wang (Slovacchia), Bojan Tokic (Slovenia), Omar Assar (Egitto), Jonathan Den Groth (Danimarca), Woojin Jang (Corea).

Timo Boll (Germania) ha inaugurato oggi le partite del terzo turno vincendo insieme a Mo Zhang (Canada), Yuan Chang Chuang (Taipei Cinese), Darko Jorgic (Slovacchia), Marcos Freitag (Portogallo) e Tomokazu Harimoto (Giappone).

Stesso discorso per quanto riguarda il tabellone femminile. Jia Liu (Austria) Fu Ju (Portogallo), Xiaoxin Yang (Monaco), Lily Zhang (USA), Jian Fang Lay (Australia), Juan Liu (USA), Petrissa Solja (Germania) accedono al terzo turno. In questa fase in cui segnaliamo le affermazioni di Meng Chen (Cina), Kusumi Ischikawa (Giappone), Sofia Polcanova (Austria), Sutshsini Sawettarbut (Thailandia) e Tianwei Feng (Singapore).

Appuntamento a domani l’inizio dei sedicesimi di finale nell’individuale maschile e femminile.

