Si ferma subito il cammino di Giulia Gatto-Monticone nel torneo WTA di Palermo. La piemontese è stata nettamente sconfitta dall’australiana Maddison Inglis, numero 142 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco.

Nel primo set Gatto-Monticone non riesce a sfruttare tre palle break nel terzo game e nel gioco successivo perde la battuta. La piemontese, però, trova l’immediato controbreak, ma non tiene nuovamente il servizio e Inglis allunga sul 4-2. L’australiana strappa ancora la battuta all’italiana nell’ottavo game e chiude la prima frazione sul punteggio di 6-2.

Partenza in salita per Gatto-Monticone anche ad inizio secondo set, con l’australiana che ottiene il break in apertura e scappa sul 2-0. Come è accaduto nel primo set la piemontese ottiene il controbreak immediato, ma nel game successivo perde nuovamente il servizio. Inglis si porta sul 5-1 con doppio break di vantaggio, ma l”azzurra non molla e accorcia sul 5-3. L’australiana, però, non concede più occasioni e chiude il set per 6-3.

Foto: PLO 2021