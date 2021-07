Tennis, WTA Losanna 2021: Tamara Zidansek batte Burel in finale e conquista il suo terzo titolo

Tamara Zidansek conquista il WTA di Losanna. Terzo titolo della carriera per la slovena, che aveva finora trionfato per due volte nel torneo di Bol. La numero 50 del mondo e semifinalista dell’ultimo Roland Garros si è imposta in tre set sulla francese Clara Burel in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-1 dopo oltre due ore di gioco. Per la transalpina sfuma dunque il sogno del primo titolo alla pima finale della carriera, ma sicuramente è un torneo che servirà molto alla crescita di Burel.

Il match era iniziato benissimo per la francese, che si è portata sul 4-0 con doppio break di vantaggio. Burel ha poi altre due palle break nel quinto game, ma non le sfrutta e Zidansek accorcia fino al 5-4, recuperando uno dei due break di svantaggio. Burel, però, non trema e chiude la prima frazione in suo favore con il punteggio di 6-4.

Break in apertura di secondo set da parte di Burel e controbreak immediato di Zidansek. La slovena allunga sul 4-2, ma questa volta è Burel a strapparle subito il servizio. Zidansek cancella una palla break nell’undicesimo gioco e si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto dalla slovena per 7-5, che porta il match al terzo.

Nella terza frazione è un monologo da parte della slovena. Dopo l’1-1 iniziale, si scatena Zidansek che vince cinque game consecutivi, che strappa il servizio a Burel nel terzo, quinto e settimo gioco. Zidansek si impone per 6-1 e conquista il titolo.

Foto: LaPresse