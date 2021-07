Sconfitta al primo turno del torneo WTA di Budapest per Martina Di Giuseppe, che si è arresa nettamente all’americana Danielle Collins, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. La tennista romana ha sofferto terribilmente al servizio, tenendo solamente il 45% di prime e ottenendo appena il 24% dei punti con la seconda.

Eppure l’inizio era stato positivo per la numero 212 del mondo, visto che aveva trovato il break in apertura. Collins, però, è riuscita a trovare l’immediato controbreak, allungando poi fino al 4-1 con un nuovo break nel quarto game. L’americana non ha concesso nulla all’azzurra, che ha perso nuovamente la battuta nell’ottavo gioco, con Collins che ha chiuso per 6-2 la prima frazione.

Dopo l’1-1 iniziale anche nel secondo set è un monologo di Collins. La statunitense vince i successivi cinque game consecutivi, strappando per due volte il servizio all’avversaria. L’americana chiude per 6-1 e si qualifica per il secondo turno del torneo ungherese.

Foto: Mef Tennis Events