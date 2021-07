Tennis, Tokyo 2020: Victoria Azarenka non ci sarà, la bielorussa rinuncia dopo le due medaglie di Londra 2012

Prosegue la lunga lista di defezioni nei tornei olimpici di tennis, con Victoria Azarenka che ha comunicato sui propri social di non prendere parte a Tokyo 2020, a causa delle problematiche legate all’emergenza sanitaria dovuta al covid-19.

La bielorussa conserva ottimi ricordi a cinque cerchi, avendo conquistato una medaglia di bronzo bronzo nel singolare e un oro nel doppio misto a Londra 2012, in compagnia del connazionale Maks Mirny. Attuale numero 14 del ranking WTA, Azarenka vanta inoltre due titoli Slam, entrambi agli Australian Open nel 2012 e nel 2013, perdendo tre finali agli US Open.

Questo il comunicato tradotto:

“Vi informo di aver preso la difficile decisione di non giocare alle Olimpiadi di Tokyo. Ho molti splendidi ricordi della medaglia d’oro e dell’onore di rappresentare la Bielorussia, ma con tutte le sfide che stiamo affrontando in relazione alla pandemia, so nel mio cuore che questa è la decisione giusta per me e per il mio team. Tornerò a Parigi, nel 2024, per vestire i colori della Bielorussia”.

Foto: LaPresse