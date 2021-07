Chi è il più grande di sempre? Nel tennis contemporaneo questa domanda è ricorrente e da questo punto di vista il serbo Novak Djokovic pare proprio avere tutte le chance per fregiarsi di questo titolo, partendo da un conto meramente statistico.

Nole, vincitore per la sesta volta in carriera di Wimbledon battendo in Finale Matteo Berrettini, ha portato a 20 il computo dei titoli nei Major eguagliando i suoi eterni rivali Roger Federer e Rafael Nadal. Tenuto conto dei problemi fisici dello svizzero che ha annunciato proprio ieri di non prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo e considerando anche alcune criticità del maiorchino assente nei Championships e ai Giochi, il nativo di Belgrado ha le carte in regola per completare il Grande Slam (vittorie dei quattro Slam nello stesso anno) e quindi portarsi a quota 21 affermazioni nei tornei citati.

A esprimere, però, un parere non solo basato sui numeri è stato il tennista francese Richard Gasquet. Il transalpino, al portale “We Love Tennis”, ha rilasciato alcune dichiarazioni in favore di Federer, identificato come riferimento assoluto: “Io vedo il tennis con occhi diversi. Ho sempre pensato che non è solo il numero di titoli del Grande Slam che conta davvero quando si dibatte su chi sia il miglior giocatore nella storia. Non importa avere 21, 22 o 23 Major. Non guardo solo i numeri, guardo anche l’estetica, la tecnica, ciò che il tennista emana in campo e ciò che trasmette al pubblico quando gioca. È vero che in termini di statistiche e forma fisica, Djokovic sia migliore e sia un giocatore incredibile. Vincere tre tornei del Grande Slam consecutivi è qualcosa di pazzesco e alla portata di pochissimi. Ma il tennis non è solo numeri e vittorie, è anche quello che trasmetti e quello che dimostri“, le parole del transalpino.

Da questo punto di vista Gasquet prende le distanze dai dibattiti annosi tra i tifosi dell’uno e dell’altro nei quali spesso si vanno a delegittimare i successi altrui e a esaltare quelli del proprio “idolo”. “Non c’è dubbio nell’affermare che Novak, Rafa e Roger siano i tre migliori giocatori della storia del tennis. Dopo, è sempre difficile poter confrontare le generazioni. Hanno 20 tornei del Grande Slam ciascuno e fisicamente sono sempre stati al meglio negli ultimi 20 anni”, ha aggiunto il tennista d’Oltralpe.

