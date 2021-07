Tennis, Olimpiadi Tokyo: tabellone femminile, le teste di serie. Barty e Osaka le favorite, azzurre outsider

Signore e signori, ormai ci siamo. Le Olimpiadi di Tokyo sono in arrivo e anche il torneo di tennis, tra tante assenze, prenderà il via dal 24 luglio. Giorni di grande intensità attendono i giocatori che si confronteranno per centrare le medaglie.

I tabelloni di singolare e doppio saranno sorteggiati giovedì 22 luglio alle ore 11 locali, le 4 del mattino in Italia. Il tabellone di doppio misto sarà sorteggiato in una data successiva: l’entry list di specialità sarà nota il 27 luglio e nello stesso giorno si farà luce sugli accoppiamenti di primo turno. Al torneo parteciperanno 16 coppie (15 ammesse tramite il criterio del ranking combinato, la selezione del Giappone è ammessa di diritto in quanto Paese ospitante).

Nel draw delle donne i favori del pronostico spettano all’australiana (n.1 del mondo) Ashleigh Barty e alla giapponese, padrona di casa, Naomi Osaka. Barty, reduce dal successo di Wimbledon, è in grande fiducia e vuol dimostrare le proprie attitudini anche sul cemento nipponico. Vero è che sulla strada della medaglia d’oro ci potrebbe essere Naomi, anche se la nipponica per problemi di natura personale ha deciso di non disputare match ufficiali nelle ultime apparizioni dopo quanto accaduto al Roland Garros.

In casa Italia, spetterà a Camila Giorgi, Jasmine Paolini e all’eterna Sara Errani (quarta partecipazione olimpica) rappresentare il Bel Paese. Oggettivamente, le chance di andare avanti nel torneo sono poche, ma in questo contesto tutto è possibile.

Di seguito le teste di serie di tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021:

TESTE DI SERIE SINGOLARE FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2021

1. Ashleigh Barty (AUS)

2. Naomi Osaka (JPN)

3. Aryna Sabalenka (BLR)

4. Elina Svitolina (UKR)

5. Karolína Plíšková (CZE)

6. Iga Świątek (POL)

7. Garbiñe Muguruza (ESP)

8. Barbora Krejčíková (CZE)

9. Belinda Bencic (SUI)

10. Petra Kvitová (CZE)

11. Jennifer Brady (USA)

12. Elise Mertens (BEL)

13. Anastasia Pavlyuchenkova (ROC)

14. Maria Sakkari (GRE)

15. Elena Rybakina (KAZ)

16. Kiki Bertens (NED)

Foto: LaPresse