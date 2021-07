E’ stato sorteggiato il tabellone del doppio femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Purtroppo non ci sarà una coppia italiana, con le azzurre che saranno protagoniste solo in singolare. Un torneo avvincente con molte coppie che possono ambire alla medaglia.

Favorite numero uno le ceche Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, che si presentano a Tokyo con l’obiettivo di mettersi al collo la medaglia d’oro. Le numero due del seeding saranno le giapponesi Aoyama/Shibahara, mentre le tre le olandesi Bertens/Schuurs, ma è la coppia americana (testa di serie numero quattro) composta da Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula che può davvero puntare al bersaglio grosso.

Da podio sono anche le australiane Ashleigh Barty e Storm Sanders, ma incroceranno il loro cammino in un quarto molto spettacolare con Krejcikova/Siniakova. Attenzione anche alle spagnolo Muguruza/Suarez Navarro, alle russe Kudermetova/Vesnina e alle francesi Garcia/Mladenovic, quest’ultime mine vaganti del tabellone.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO

(1) Krejcikova/Siniakova (Cze) vs Hsieh/Hsu (Tpe)

Olmos/Zarazua (Mex) vs Badosa/Sorribes Tormo (Spa)

Xu/Yang (Chn) vs Krunic/Stojanovic (Srb)

Hibino/Ninomiya (Jpn) vs (6) Barty/Sanders (Aus)

(3) Bertens/Schuurs (Ned) vs Garcia/Mladenovic (Fra)

Kudermetova/Vesnina (Roc) vs Friedsam/Siegemund (Ger)

Kichenok/Kichenok (Ukr) vs Mirza/Raina (Ind)

Jurak/Vekic (Cro) vs (8) Melichar/Riske (Usa)

(7) Dabrowski/Fichman (Can) vs Pigossi/Stefani (Bra)

Pliskova/Vondrousova (Cze) vs Duan/Zheng (Chn)

Cornet/Ferro (Fra) vs Svitolina/Yastremska (Ukr)

Linette/Rosolska (Pol) vs (4) Mattek-Sands/Pegula (Usa)

(5) Chan/Chan (Tpe) vs Niculescu/Olaru (Rou)

Perez/Stosur (Aus) vs Ostapenko/Sevastova (Lat)

Muguruza/Suarez Navarro (Spa) vs Mertens/van Uytvanck (Bel)

Bencic/Golubic (Sui) vs (2) Aoyama/Shibahara (Jpn)

