Tennis, Olimpiadi Tokyo: Sara Errani nettamente sconfitta dalla russa Pavlyuchenkova

Termina subito l’avventura di Sara Errani nel torneo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra, alla quarta esperienza olimpica della carriera, è stata nettamente sconfitta in due set dalla russa Anastasia Pavyluchenkova con il punteggio di 6-0 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Una partita mai in discussione, con Errani che ha sofferto tantissimo come sempre al servizio, vincendo appena il 29% dei punti con la prima.

Il primo set è un monologo della russa, che strappa per due volte il servizi all’azzurra e si porta sul 3-0. Errani non riesce assolutamente ad impensierire Pavlyuchenkova, che ottiene il terzo break (addirittura a zero) e chiude poi la prima frazione sul 6-0.

La striscia di game consecutivi per la numero 18 del mondo arriva a nove, con la russa che si porta sul 3-0 con due break di vantaggio. Errani ha finalmente un sussulto d’orgoglio e conquista un game, ma subito dopo perde ancora il servizio. Sul 4-1 in suo favore, però, Pavlyuchenkova si ferma e chiede l’intervento del medico a causa di un colpo di calore. Neanche questo, però, aiuta Sarita, che perde i restanti due game e di conseguenza il set per 6-1.

All’Italia restano ora Camila Giorgi e Jasmine Paolini, che affronteranno rispettivamente l’americana Jennifer Brady e la ceca Petra Kvitova.

Foto: LaPresse