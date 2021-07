Tennis, Olimpiadi Tokyo: il tabellone di Camila Giorgi, Sara Errani e Jasmine Paolini

Non è stato un sorteggio fortunato per l’Italia quello del torneo di singolare femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le tre azzurre presenti nel main draw (Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani) hanno pescato tutte delle teste di serie e, dunque, non avranno un cammino facile fin dal primo turno.

Giorgi rappresenta probabilmente la miglior carta che l’Italia può giocarsi al femminile in queste Olimpiadi. Sul cemento giapponese la marchigiana può essere una mina vagante, ma, come detto, l’esordio non sarà dei più semplici. Camila, infatti, se la vedrà con l’americana Jennifer Brady, testa di serie numero undici. In caso di successo per Giorgi ci sarà la sfida con la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e la russa Elena Vesnina. Con un’altra vittoria si aprirebbe poi l’ottavo di finale probabilmente contro la ceca Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono, invece, nella parte alta del tabellone e per entrambe già superare il primo turno sarebbe un ottimo risultato. Sarita se la vedrà con la russa Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero 13. Un impegno molto complicato per la veterana azzurra, arrivata alla sua quarta Olimpiade e ripescata proprio all’ultimo in tabellone.

Anche per Paolini è stato un sorteggio davvero ostico. La tennista toscana se la dovrà vedere contro la ceca Petra Kvitova, numero dieci del seeding, che può essere una delle outsider nel tabellone. Kvitova, però, non è al meglio della condizione, mentre l’azzurra non ha nulla da perdere e sogna la grande sorpresa.

TABELLONE TORNEO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO

PARTE ALTA

(1) Barty (Aus) vs Sorribes Tormo (Spa)

Ferro (Fra) vs Sevastova (Lat)

Friedsam (Ger) vs Watson (Gbr)

Errani vs (13) Pavlyuchenkova (Roc)

(9) Bencic (Sui) vs Pegula (Usa)

Doi (Jpn) vs Zarazua (Mex)

Fernandez (Can) vs Yastremska (Ukr)

Diyas (Kaz) vs (8) Krejcikova (Cze)

(3) Sabalenka (Blr) vs Linette (Pol)

Garcia (Fra) vs Vekic (Cro)

Sherif (Egy) vs Peterson (Swe)

Stosur (Aus) vs (15) Rybakina (Kaz)

(10) Kvitova (Cze) vs Paolini

Jorovic (Srb) vs van Uytvanck (Bel)

Cepede Royg (Par) vs Wang (Chn)

Kudermetova (Roc) vs (7) Muguruza (Spa)

PARTE BASSA

(5) Ka. Pliskova (Cze) vs Cornet (Fra)

Suarez Navarro (Spa) vs Jabeur (Tun)

Ostapenko (Lat) vs Vesnina (Roc)

Giorgi vs (11) Brady (Usa)

(14) Sakkari (Gre) vs Kontaveit (Est)

Stojanovic (Srb) vs Hibino (Jpn)

Shvedova (Kaz) vs Tomljanovic (Aus)

Siegemund (Ger) vs (4) Svitolina (Ukr)

(6) Swiatek (Pol) vs Barthel (Ger)

Badosa (Spa) vs Mladenovic (Fra)

Putintseva (Kaz) vs Podoroska (Arg)

Aleksandrova (Roc) vs (12) Mertens (Bel)

(16) Bertens (Ned) vs Vondrousova (Cze)

Buzarnescu (Rou) vs Riske (Usa)

Osorio Serrano (Col) vs Golubic (Sui)

Zheng (Chn) vs (2) Osaka (Jpn)

Foto: LaPresse