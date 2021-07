Tennis, Olimpiadi Tokyo, il programma del 25 luglio: debutti di Tsitsipas, Barty e Osaka, sfide difficili per Giorgi e Paolini

Seconda giornata del torneo olimpico di tennis; dopo aver visto ieri i debutti di Novak Djokovic e dei tre azzurri in singolare Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini (con alterne fortune), è il momento di altre partite per completare il primo turno sia in ambito maschile che femminile.

Fra poche ore ci sarà il debutto di Stefanos Tsitsipas, che debutta ai giochi contro quel vecchio volpone da tenere d’occhio di Philipp Kohlschreiber. Alexander Zverev invece avrà un match più leggero da affrontare contro Yen-Hsun Lu, mentre a chiudere il campo 1 ci sarà una sfida tutta da gustare tra Andrey Rublev e l’idolo di casa Kei Nishikori.

Ad aprire il programma sul campo centrale saranno per ò le favorite d’obbligo del tabellone femminile: Ashleigh Barty, numero 1 al mondo, se la vedrà con Sara Sorribes Tormo, poi sarà il turno della grande favorita sul cemento Naomi Osaka, impegnata in un derby asiatico con la cinese Saisai Zheng. Impegnate anche Aryna Sabalenka, con la polacca Magda Linette, ed Elina Svitolina, con la tedesca Laura Siegemund.

Due azzurre saranno impegnate quest’oggi: sul campo 10 Camila Giorgi dovrà affrontare una sfida importante contro Jennifer Brady, che negli ultimi tempi si sta imponendo come una ottima interprete sul cemento. Sul campo 3 invece Jasmine Paolini incrocerà le racchette con Petra Kvitova.

TENNIS, OLIMPIADI TOKYO, IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA

(Tutti gli orari sono secondo il fuso orario del Giappone, sette ore avanti a quello italiano)

CAMPO CENTRALE – dalle ore 11.00

A. Barty VS S. Sorribes Tormo

S. Zheng VS N. Osaka

A. Murray VS F. Auger-Aliassime

P. Kohlschreiber VS S. Tsitsipas

CAMPO 1 – dalle ore 11.00

A. Sabalenka VS M. Linette

A. Zverev VS Y-S. Lu

L. Siegemund VS E. Svitolina

K. Nishikori VS A. Rublev

CAMPO 2 – dalle ore 11.00

K. Pliskova VS A. Cornet

M. Fucsovics VS H. Hurkacz

V. Kudermetova VS G. Muguruza

D. Schwartzman VS J.P. Varillas

CAMPO 3 – dalle 11.00

Y. Nichihoka VS K. Khachanov

G. Monfils VS I. Ivashka

P. Kvitova VS J. Paolini

S. Kwon VS F. Tiafoe

CAMPO 4 – dalle 11.00

E. Aleksandrova VS E. Mertens

I. Jorovic VS A.van Uytvanck

N. Gombos VS M. Giron

T. Machac VS J. Sousa

CAMPO 5 – dalle 11.00

V. Cepede Royg VS Q. Wang

C. Suarez Navarro VS O. Jabeur

CAMPO 6 – dalle 11.00

F. Ferro VS A. Sevastova

J. Ostapenko VS E. Vesnina

Y. Shvedova VS A. Tomljanovic

CAMPO 7 – dalle 11.00

Y. Putintseva VS N. Podoroska

M. Kukushkin VS F. Coria

D. Koepfer VS F. Bagnis

CAMPO 8 – dalle 11.00

F. Cerundolo VS L. Broady

C. Garcia VS D. Vekic

CAMPO 9 – dalle 11.00

L. Klien VS J. Duckworth

CAMPO 10 – alle 11.00

C. Giorgi VS J. Brady

D.E. Galan VS M. Sawfat

Foto: LaPresse