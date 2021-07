Tennis: Matteo Berrettini e una seconda parte di stagione ricca di impegni. Dagli US Open alla Coppa Davis, con in mezzo Laver Cup e ATP Finals

Matteo Berrettini andrà a caccia di una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il finalista dell’ultimo Wimbledon è sicuramente tra i favoriti per un posto sul podio nel torneo giapponese, ma questo sarà solo uno dei prossimi obiettivi del numero otto del mondo. Infatti dopo i Giochi comincerà la stagione sul cemento americano, che darà il via ad una seconda parte dell’anno che sarà ricchissima di appuntamenti per il tennista italiano.

Dopo i due Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, ci sarà lo US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, nel quale Berrettini vorrà ben figurare. Sul cemento di New York, Matteo ha già raggiunto la semifinale nel 2019 e certamente vorrà ripetersi anche in questo 2021, magari tornando in finale proprio come accaduto la scorsa settimana a Wimbledon.

Gli impegni di Berrettini non sono certamente finiti, visto che l’autunno del romano sarà infuocato. E’ notizia di ieri che il numero otto del mondo sarà uno dei componenti nel team europeo, capitanato da Bjorn Borg, nella prossima Laver Cup, la sfida tra Europa e Resto del Mondo che si disputerà a Boston dal 24 al 26 settembre.

Berrettini è numero tre nella Race to Torino e dunque la presenza alle ATP Finals è praticamente certa per il romano, che dal 14 al 21 novembre vorrà certamente ben figurare davanti al pubblico italiano, in una competizione che mette di fronte gli otto migliori giocatori del 2021.

Le fatiche per Berrettini non sono ancora terminate, visto che il numero uno d’Italia proverà a trascinare la squadra azzurra alle finali di Coppa Davis in programma dal 25 novembre al 5 dicembre, con il primo girone che si giocherà a Torino e con le sfide ad eliminazione diretta successivamente a Madrid. Un 2021, dunque, ancora tutto da scoprire e che può riservare ancora grandi sorprese a Berrettini.

Foto: LaPresse