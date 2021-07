Tennis, Martina Trevisan non sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo per un infortunio

Una giornata decisamente convulsa quest’oggi per quanto riguarda le ammissioni last minute alle Olimpiadi di Tokyo nel tennis. Come è noto, i forfait di giocatori e giocatrici sono notizia all’ordine del giorno e visto il contesto Martina Trevisan (n.98 del ranking WTA al momento della chiusura della entry-list olimpica) era rientrata nel novero delle partecipanti alla rassegna a Cinque Cerchi.

Una nomination purtroppo durata poco. Come riportato dal CONI, la 27enne toscana infatti è stata costretta a dare forfait per un un infortunio e dunque non potrà aggregarsi alla truppa tricolore in Giappone.

La squadra nostrana vedrà scendere in campo Camila Giorgi e Jasmine Paolini nel tabellone femminile e Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti in quello maschile.

Un vero peccato per Martina, in un’annata molto difficile costellata da tante sconfitte cocenti, e questa defezione dà un connotato ulteriormente amaro alla sua stagione.

Foto: LaPresse