Beach volley, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per il beach volley verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con le prime competizioni previste sabato 24 luglio presso il parco Shiokaze di Tokyo. Si tratta del settimo torneo olimpico della storia e, come nelle ultime edizioni, la formula prevista è quella della prima fase a gironi con sei giorni all’italiana di quattro coppie. Le prime tre coppie di ogni girone si qualificano per la fase ad eliminazione diretta con un turno preliminare che vedrà affrontarsi tra loro le quattro peggiori terze. Le due vincenti di queste sfide entrano negli ottavi di finale e da lì si procede con una normale eliminazione diretta a tabellone tennistico.

Dal 24 luglio al 31 luglio sono in programma le gare dei gironi preliminari, il 31 luglio sono previsti gli spareggi per l’accesso agli ottavi, l’1 e il 2 agosto gli ottavi di finale femminili e maschili, il 3 e il 4 agosto i quarti di finale maschili e femminili, il 5 agosto le semifinali maschili e femminili, il 6 agosto le finali femminili e il 7 agosto le finali maschili.

L’Italia si ‘presenta al via del torneo olimpico con tre coppie: Lupo/Nicolai che sono i vice campioni olimpici uscenti e puntano ad un’altra grande prestazione, Rossi/Carambula che si sono qualificati grazie ad una volata finale di altissimo spessore e in campo femminile Menegatti/Orsi Toth che affrontano la loro prima avventura olimpica assieme.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv/streaming del beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari indicati sono italiani, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi.

CALENDARIO BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2021

24 luglio torneo femminile: 2 Ishii/Murakami (Jpn)-Hermannova/Slukova (Cze), 4 Agatha/Duda (Bra)-Gallay/Pereyra (Arg), 5 Pavan/Humana Paredes (Can)-Stam/Schoon (Ned), 8 Huberli/Betschart (Sui)-Ludwig/Kozuch (Ger), 10 Vergè-Deprè/Heidrich (Sui)-Sude/Borger (Ger), 13 Bansley/Wilkerson (Can)-Wang/Xia (Chn)

24 luglio torneo maschile: 3 Alvaro Filho/Alison (Bra)-Azaad/Capogrosso (Arg), 9 Leshukov/Semenov (Rus)-Herrera/Gavira (Esp), 14 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Lucena/Dalhausser (Usa), 15 Mol/Sorum (Nor)-McHugh/Schumann (Aus).

25 luglio torneo femminile: 2 Ross/Klinemann (Usa)-Xue/Wang (Chn), 5 Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Echeverria Benitez/Martinez Ortega (Cub), 8 Makroguzova/Kholomina (Rus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita), 14 Keizer/Meppelink (Ned)-Lili/Elsa (Esp).

25 luglio torneo maschile: 3 Gottsu/Shiratori (Jpn)-Kantor/Losiak (Pol), 4 Evandro/Bruno Schmidt (Bra)-Grimalt/Grimalt (Chi), 9 Fijalek/Bryl (Pol)-Abricha/Elgraoui (Mar), 10 Cherif/Ahmed (Qat)-Heidrich/Gerson (Sui), 13 Thole/Wickler (Ger)-Lupo/Nicolai (Ita), 15 Gibb/Crabb (Usa)-Carambula/Rossi (Ita)

26 luglio torneo femminile: 2 Claes/Sponcil (Usa)-Graudina/Kravcenoka (Lat), 4 Ana Patricia/Rebecca (Bra)-Makokha/Khadambi (Ken), Pavan/Melissa (Can)-Sude/Borger (Ger), 9 Huberli/Betschart (Sui)-Hermannova/Slukova (Cze), 13 Ishii/Murakami (Jpn)-Ludwig/Kozuch (Ger), 14 Vergè-Deprè/Heidrich (Sui)-Stam/Schoon (Ned).

26 luglio torneo maschile: 3 Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Gaxiola/Rubio (Mex), 8 Semenov/Leshukov (Rus)-McHugh/Schumann (Aus), 10 Perusic/Schweiner (Cze)-Plavins/Tocs (Lat), 15 Mol/Sorum (Nor)-Herrera/Gavira (Esp).

27 luglio torneo femminile: 2 Ross/Klinemann (Usa)-Lili/Elsa (Esp), 4 Bansley/Wilkerson (Can)-Gallay/Pereira (Arg), 9 Keizer/Meppelink (Ned)-Xue/Wang (Chn), 15 Agatha/Duda (Bra)-Wang/Xia (Chn).

27 luglio torneo maschile: 3 Gottsu/Shiratori (Jpn)-Nicolai/Lupo (Ita), 5 Alison/Alvaro Filho (Bra)-Lucena/Dalhausser (Usa), 8 Evandro/Bruno Schmidt (Bra)-Abricha/Elgraoui (Mar), 10 Fijalek/Bryl (Pol)-Grimalt/Grimalt (Chi), 13 Thole/Wickler (Ger)-Kantor/Losiak (Pol), 14 Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Azaad/Capogrosso (Arg).

28 luglio torneo femminile: 3 Ishii/Murakami (Jpn)-Huberli/Betschart (Sui), 4 Ana Patricia/Rebecca (Bra)-Graudina/Kravcenoka (Lat), 8 Ludwig/Kozuch (Ger)-Hermannova/Slukova (Cze), 9 Makroguzova/Kholomina (Rus)-Echeverria Benitez/Martinez Ortega (Cub), 14 Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita).

28 luglio torneo maschile: 2 Gibb/Crabb (Usa)-Heidrich/Gerson (Sui), 10 Herrera/Gavira (Esp)-McHugh/Schumann (Aus), 13 Cherif/Ahmed (Qat)-Carambula/Rossi (Ita), 15 Mol/Sorum (Nor)-Semenov/Leshukov (Rus).

29 luglio torneo femminile: 2 Claes/Sponcil (Usa)-Makokha/Khadambi (Ken), 3 Pavan/Melissa (Can)-Vergè-Deprè/Heidrich (Sui), 8 Sude/Borger (Ger)-Stam/Schoon (Ned), 13 Wang/Xia (Chn)-Gallay/Pereira (Arg), 14 Agatha/Duda (Bra)-Bansley/Wilkerson (Can).

29 luglio torneo maschile: 4 Lucena/Dalhausser (Usa)-Azaad/Capogrosso (Arg), 9 Perusic/Schweiner (Cze)-Gaxiola/Rubio (Mex), 10 Stoyanovskiy/Krasilnikov (Rus)-Plavins/Tocs (Lat), 15 Alison/Alvaro Filho (Bra)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

30 luglio torneo femminile: 2 Ross/Klinemann (Usa)-Keizer/Meppelink (Ned), 8 Artacho del Solar/Clancy (Aus)-Makroguzova/Kholomina (Rus), 10 Lili/Elsa (Esp(-Xue/Wang (Chn), 13 Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Echeverria Benitez/Martinez Ortega (Cub).

30 luglio torneo maschile: 3 Carambula/Rossi (Ita)-Huberli/Betschart (Sui), 4 Grimalt/Grimalt (Chi)-Abricha/Elgraoui (Mar), 9 Nicolai/Lupo (Ita)-Kantor/Losiak (Pol), 14 Fijalek/Bryl (Pol)-Evandro/Bruno Schmidt (Bra), 15 Cherif/Ahmed (Qat)-Gibb/Crabb (Usa).

31 luglio torneo femminile: 2 Ana Patricia/Rebecca (Bra)-Claes/Sponcil (Usa), 3 Graudina/Kravcenoka (Lat)-Makokha/Khadambi (Ken). Spareggi per l’ingresso negli ottavi di finale

31 luglio torneo maschile: 4 Gottsu/Shiratori (Jpn)-Thole/Wickler (Ger), 8 Plavins/Tocs (Lat)-Gaxiola/Rubio (Mex), 9 Krasilnikov(Stoyanovskiy (Rus)-Perusic/Schweiner (Cze). Spareggi per l’ingresso negli ottavi di finale.

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e dagli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi, al momento, non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

Foto Fivb