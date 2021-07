Tennis, Flavia Pennetta annuncia una nuova gravidanza

Flavia Pennetta annuncia su social di essere incinta per la terza volta. L’ex tennista azzurra ha comunicato la gravidanza attraverso il suo profilo twitter in cui ha cita di non sapere ancora se sarà un maschio o una femmina.

La moglie di Fabio Fognini, impegnato negli ultimi giorni a Wimbledon e pronto per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”.

Federico e Farah sono i due piccoli, l’ultima nata nel 2019. Flavia Pennetta si è ritirata dal mondo del tennis nel 2015, stagione in cui vinse gli US Open contro l’amica Roberta Vinci in una finale indimenticabile per il nostro sport.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com