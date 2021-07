Atletica, Jacobs sfida Tortu e le stelle americane a Montecarlo. Tamberi sulla pedana delle lacrime. Cadono i record mondiali?

La Diamond League sbarca a Montecarlo e si preannuncia una serata davvero stellare alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio (19.00-22.00) per il classico Meeting Herculis allo stadio Louis II del Principato dove vedremo all’opera ben otto azzurri.

Scoccherà finalmente l’ora per l’atteso duello tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu sui 100 metri: dopo le mancate sfide di Savona e Rieti, saltate a causa degli acciacchi dei due velocisti, gusteremo finalmente lo spalla a spalla tra i due azzurri. Jacobs è forte del primato nazionale (9.95), ha vinto gli Assoluti in 10.01 e domenica scorsa è stato secondo in Diamond League a Stoccolma (10.05). Le uscite stagionali del brianzolo non sono state brillantissime, l’obiettivo è quello di alzare la testa a poco più di due settimane dai Giochi. Sarà una gara davvero stellare perché saranno presenti i tre statunitensi qualificati a Tokyo 2021, ovvero Travyon Bromell (9.77), Ronnie Baker (9.85, domenica scorsa vincitore per due centesimi su Jacobs) e Fred Kerley (9.86). Ai blocchi di partenza anche il sudafricano Akani Simbine (record africano di 9.84 pochi giorni fa) e il bronzo olimpico e mondiale Andre Grasse (9.99 di stagionale per il canadese).

Gianmarco Tamberi vuole invece crescere e trovare la quadra del cerchio prima di volare in Giappone. Il 2.24 di Leverkusen e il 2.30 di Szekesfhervar non lo soddisfano, c’è bisogno di qualcosa in più tra l’altro sulla pedana in cui realizzò il record italiano di 2.39 prima di procurarsi l’infortunio che gli impedì di disputare le Olimpiadi di Rio 2016. Concorrenza stellare col bielorusso Nedasekau (2.37 in Ungheria), i russi Ivanyuk e Akimenko (2.33), l’ucrano Protsenko, mentre sarà assente il qatarino Mutaz Essa Barshim. Gimbo vuole quantomeno tornare al 2.33 del Golden Gala, al via anche Marco Fassinotti.

Cercheranno di fare bene anche Ahmed Abdelwahed (3000 siepi), Filippo Randazzo (salto in lungo), Roberta Bruni (salto con l’asta), Dariya Derkach (salto triplo) in contesti decisamente competitivi. Potrebbe essere una serata da record del mondo: Karsten Warholm potrebbe ritoccare il suo primato sui 400 mestri ostacoli, Yulimar Rojas ci proverà nel triplo, attenzione a Sifan Hassan sui 1500 metri.

Foto: FIDAL/COLOMBO