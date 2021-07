Tennis: Coco Gauff positiva al Covid-19, è obbligata a saltare le Olimpiadi di Tokyo

Cori Gauff, per tutti Coco, non sarà alle Olimpiadi di Tokyo. Defezione dell’ultima ora per il team olimpico americano, costretto a fare a meno della giovane rampante per la sua positività al Covid-19. Non ci sarà un’altra singolarista al suo posto, che verrà preso da una delle doppiste già iscritte.

Questo il messaggio della diretta interessata su Twitter: “Sono veramente dispiaciuta di dover comunicare la notizia che sono risultata positiva al Covid e non potrò prendere parte ai Giochi Olimpici di Tokyo. E’ stato sempre un sogno per me rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi, e spero che ci saranno molte altre chance in futuro di poterlo fare. Voglio augurare a Team USA il meglio e Giochi sicuri per tutti i partecipanti e per l’intera famiglia olimpica“.

La diciassettenne nativa di Atlanta avrebbe dovuto far compagnia, nel contingente americano femminile, a Jennifer Brady, Jessica Pegula e Alison Riske. In doppio avrebbe dovuto scendere in campo al fianco di Nicole Melichar, attuale numero 9 del mondo di specialità.

Nei tempi recenti Gauff aveva raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, arrivati dopo la vittoria al WTA di Parma, e gli ottavi a Wimbledon. Rimane ora da capire quando potrà ritornare in campo per scalare la classifica (attualmente è numero 25).

Foto: LaPresse