Alle Olimpiadi, nella boxe maschile, l’Italia non c’è. Il pugilato italiano non ha qualificato nessun rappresentante tra le corde dei ring giapponesi. Questo a seguito di un Preolimpico, quello di Londra, in cui la quasi totalità degli azzurri è uscita subito, Clemente Russo non è stato neppure in grado di combattere per un’indisposizione e gli ultimi due uomini, Fiori e Mouhiidine, sono usciti alla ripresa a Parigi. Saranno Giochi esaltanti per gli altri, che avranno la possibilità di esibire un numero di talenti davvero grande. Di seguito la lista completa di tutti loro.

TUTTI I PARTECIPANTI DELLA BOXE ALLE OLIMPIADI DI TOKYO

Mosca (52 kg)

PAESE OSPITANTE

Ryomei Tanaka (Giappone)

AFRICA

Mohamed Flissi (Algeria)

Patrick Chinyemba (Zambia)

Sulemanu Tetteh (Ghana)

AMERICHE

Yosvany Veitía (Cuba)

Yuberjen Martínez (Colombia)

Yankiel Rivera (Porto Rico)

Rodrigo Marte (Repubblica Dominicana)

Ramón Quiroga (Argentina)

ASIA/OCEANIA

Hu Jianguan (Cina)

Thitisan Panmod (Thailandia)

Amit Panghal (India)

Shakhobidin Zoirov (Uzbekistan)

Alex Winwood (Australia)

Saken Bibossinov (Kazakistan)

EUROPA

Billal Bennama (Francia)

Sakhil Alakhverdovi (Georgia)

Brendan Irvine (Irlanda)

Gabriel Escobar (Spagna)

Galal Yafai (Gran Bretagna)

Koryun Soghomonyan (Armenia)

Cosmin Girleanu (Romania)

Batuhan Çiftçi (Turchia)

RANKING MONDIALE

Rajab Otukile Mahommed (Botswana)

Carlo Paalam (Filippine)

Yoel Finol (Venezuela)

Daniel Asenov (Bulgaria)

COMMISSIONE TRIPARTITA

David Daniel De Pina (Capo Verde)

Piuma (57 kg)

AFRICA

Everisto Mulenga (Zambia)

Nick Okoth (Kenya)

Samuel Takyi (Ghana)

AMERICHE

Lázaro Álvarez (Cuba)

Alexis de la Cruz (Repubblica Dominicana)

Jean Caicedo (Ecuador)

Ceiber Ávila (Colombia)

Mirko Cuello (Argentina)

ASIA/OCEANIA

Mirazizbek Mirzakhalilov (Uzbekistan)

Mohammad Al-Wadi (Giordania)

Serik Temirzhanov (Kazakistan)

Nguyễn Văn Đương (Vietnam)

Danial Shahbakhsh (Iran)

Chatchai Butdee (Thailandia)

EUROPA

Peter McGrail (Gran Bretagna)

Roland Gálos (Ungheria)

Samuel Kistohurry (Francia)

Tayfur Aliyev (Azerbaigian)

Mykola Butsenko (Ucraina)

José Quiles (Spagna)

Albert Batyrgaziev (Russia – Comitato Olimpico)

Hamsat Shadalov (Germania)

RANKING MONDIALE

Mohamed Hamout (Marocco)

Erdenebatyn Tsendbaatar (Mongolia)

Duke Ragan (Stati Uniti)

Kurt Walker (Irlanda)

COMMISSIONE TRIPARTITA

Keevin Allicock (Guyana)

Leggeri (63 kg)

PAESE OSPITANTE

Daisuke Narimatsu (Giappone)

AFRICA

Jonas Junius (Namibia)

Richarno Colin (Mauritius)

Abdelhaq Nadir (Marocco)

AMERICHE

Andy Cruz (Cuba)

Leonel de los Santos (Repubblica Dominicana)

Wanderson Oliveira (Brasile)

Leodan Pezo (Perù)

Alston Ryan (Antigua e Barbuda)

ASIA/OCEANIA

Elnur Abduraimov (Uzbekistan)

Zakir Safiullin (Kazakistan)

Baatarsükhiin Chinzorig (Mongolia)

Obada Al-Kasbeh (Giordania)

Manish Kaushik (India)

Bakhodur Usmonov (Tagikistan)

EUROPA

Luke McCormack (Gran Bretagna)

Gabil Mamedov (Russia – Comitato Olimpico)

Damian Durkacz (Polonia)

Enrico Lacruz (Olanda)

Dzmitry Asanau (Bielorussia)

Javid Chalabiyev (Azerbaigian)

Sofiane Oumiha (Francia)

Yaroslav Khartsyz (Ucraina)

RANKING MONDIALE

Fiston Mbaya Mulumba (Repubblica Democratica del Congo)

Harrison Garside (Australia)

Keyshawn Davis (Stati Uniti)

Hovhannes Bachkov (Armenia)

COMMISSIONE TRIPARTITA

John Ume (Papua Nuova Guinea)

INVITO

Wessam Salamana (Squadra Rifugiati)

Welter (69 kg)

AFRICA

Stephen Zimba (Zambia)

Albert Mengue (Camerun)

Shadiri Bwogi (Uganda)

AMERICHE

Roniel Iglesias (Cuba)

Rohan Polanco (Repubblica Dominicana)

Delante Johnson (Stati Uniti)

Gabriel Maestre (Venezuela)

ASIA/OCEANIA

Zeyad Ishaish (Giordania)

Vikas Krishan Yadav (India)

Bobo-Usmon Baturov (Uzbekistan)

Ablaikhan Zhussupov (Kazakistan)

Sewon Okazawa (Giappone)

EUROPA

Pat McCormack (Gran Bretagna)

Aidan Walsh (Irlanda)

Lorenzo Sotomayor (Azerbaigian)

Andrey Zamkovoy (Russia – Comitato Olimpico)

Eskerkhan Madiev (Georgia)

Aliaksandr Radzionau (Bielorussia)

RANKING MONDIALE

Merven Clair (Mauritius)

Marion Faustino Ah Tong (Samoa)

Wyatt Sanford (Canada)

Necat Ekinci (Turchia)

COMMISSIONE TRIPARTITA

Thabiso Selby Dlamini (Swaziland)

Medi (75 kg)

PAESE OSPITANTE

Yuito Moriwaki (Giappone)

AFRICA

Younes Nemouchi (Algeria)

David Tshama (Repubblica Democratica del Congo)

Wilfried Ntsengue (Camerun)

AMERICHE

Hebert Conceição (Brasile)

Euri Cedeño (Repubblica Dominicana)

Francisco Verón (Argentina)

Aaron Prince (Trinidad e Tobago)

ASIA/OCEANIA

Eumir Marcial (Filippine)

Abilkhan Amankul (Kazakistan)

Ashish Kumar (India)

Tuohetaerbieke Tanglatihan (Cina)

Shahin Mousavi (Iran)

EUROPA

Gleb Bakshi (Russia – Comitato Olimpico)

Andrej Csemez (Slovacchia)

Arman Darchinyan (Armenia)

Oleksandr Khyzhniak (Ucraina)

Vitali Bandarenka (Bielorussia)

Giorgi Kharabadze (Georgia)

RANKING MONDIALE

Kavuma David Ssemujju (Uganda)

Fanat Kakhramonov (Uzbekistan)

Troy Isley (Stati Uniti)

Adam Chartoi (Svezia)

COMMISSIONE TRIPARTITA

Darrelle Valsaint Jr (Haiti)

INVITO

Eldric Sella Rodríguez (Squadra Rifugiati)

Mediomassimi (81 kg)

AFRICA

Abdelrahman Oraby (Egitto)

Mohammed Houmri (Algeria)

Mohamed Assaghir (Marocco)

AMERICHE

Arlen López (Cuba)

Keno Machado (Brasile)

Nalek Korbaj (Venezuela)

Jorge Vivas (Colombia)

ASIA/OCEANIA

Bekzad Nurdauletov (Kazakistan)

Paulo Aokuso (Australia)

Odai Al-Hindawi (Giordania)

Chen Daxiang (Cina)

Shabbos Negmatulloev (Tagikistan)

EUROPA

Benjamin Whittaker (Gran Bretagna)

Gazimagomed Jalidov (Spagna)

Luka Plantić (Croazia)

Loren Alfonso (Azerbaigian)

Emmett Brennan (Irlanda)

Imam Khataev (Russia – Comitato Olimpico)

RANKING MONDIALE

Shakul Samed (Ghana)

Dilshodbek Ruzmetov (Uzbekistan)

Rogelio Romero (Messico)

Bayram Malkan (Turchia)

Massimi (91 kg)

AFRICA

Abdelhafid Benchabla (Algeria)

Youness Baalla (Marocco)

AMERICHE

Julio Castillo (Ecuador)

Julio César La Cruz (Cuba)

Abner Teixeira (Brasile)

ASIA/OCEANIA

Vassiliy Levit (Kazakistan)

David Nyika (Nuova Zelanda)

Hussein Ishaish (Giordania)

Sanjar Tursunov (Uzbekistan)

EUROPA

Muslim Gadzhimagomedov (Russia – Comitato Olimpico)

Cheavon Clarke (Gran Bretagna)

Ammar Abduljabbar (Germania)

Emmanuel Reyes (Spagna)

RANKING MONDIALE

Elly Ajowi Ochola (Kenya)

Ato Plodzicki-Faoagali (Samoa)

José Maria Lucar (Perù)

Uladzislau Smiahlikau (Bielorussia)

Supermassimi (+91 kg)

AFRICA

Maxime Yegnong (Camerun)

Chouaib Bouloudinat (Algeria)

AMERICHE

Dainier Peró (Cuba)

Richard Torrez (Stati Uniti)

Cristian Salcedo (Colombia)

ASIA/OCEANIA

Bakhodir Jalolov (Uzbekistan)

Siyovush Zukhurov (Tagikistan)

Satish Kumar (India)

Kamshybek Kunkabayev (Kazakistan)

EUROPA

Ivan Veriasov (Russia – Comitato Olimpico)

Mahammad Abdullayev (Azerbaigian)

Frazer Clarke (Gran Bretagna)

Mourad Aliev (Francia)

RANKING MONDIALE

Yousry Hafez (Egitto)

Danis Latypov (Brunei)

Ricardo Brown (Giamaica)

Tsotne Rogava (Ucraina)

Foto: Florent Lepage (Boxing Road to Tokyo)