Tennis, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Sono state aggiornate dall’ITF le liste definitive (salvo ulteriori forfait) degli atleti qualificati per i 5 tornei di tennis delle Olimpiadi di Tokyo: 86 atleti per genere si daranno battaglia per i titoli di singolare, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto.

Il tennis alle Olimpiadi di Tokyo sarà protagonista da sabato 24 luglio a domenica 1 agosto. Di seguito il calendario completo (con gli orari italiani) del tennis alle Olimpiadi di Tokyo: la diretta tv ed in streaming sarà assicurata da Eurosport, Eurosport Player e discovery+, ma sono previste anche alcune ore in diretta in chiaro sui canali RAI.

CALENDARIO TENNIS OLIMPIADI TOKYO

Sabato 24 luglio, ore 04:00 – 13:00

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Primo turno doppio maschile

Primo turno doppio femminile

Domenica 25 luglio, ore 04:00 – 13:00

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Primo turno doppio maschile

Primo turno doppio femminile

Lunedì 26 luglio, ore 04:00 – 13:00

Secondo turno singolare maschile

Secondo turno singolare femminile

Secondo turno doppio maschile

Secondo turno doppio femminile

Martedì 27 luglio, ore 04:00 – 13:00

Secondo turno singolare maschile

Terzo turno singolare femminile

Quarti doppio maschile

Secondo turno / Quarti doppio femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 04:00 – 13:00

Terzo turno singolare maschile

Quarti singolare femminile

Semifinali doppio maschile

Quarti doppio femminile

Primo turno doppio misto

Giovedì 29 luglio, ore 04:00 – 13:00

Quarti singolare maschile

Semifinali singolare femminile

Semifinali doppio femminile

Quarti doppio misto

Venerdì 30 luglio, ore 05:00 – 13:00

Semifinali singolare maschile

Finale per il bronzo doppio maschile

Finale per l’oro doppio maschile

Semifinali doppio misto

Sabato 31 luglio, ore 05:00 – 13:00

Finale per il bronzo singolare maschile

Finale per il bronzo singolare femminile

Finale per l’oro singolare femminile

Finale per il bronzo doppio femminile

Finale per il bronzo doppio misto

Domenica 1 agosto, ore 05:00 – 13:00

Finale per l’oro singolare maschile

Finale per l’oro doppio femminile

Finale per l’oro doppio misto

Foto: LaPresse