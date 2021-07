Tennis, ATP Umago 2021: Gianluca Mager accede al secondo turno

Vittoria in rimonta e qualificazione al secondo turno per Gianluca Mager nel torneo ATP di Umago (Croazia, terra rossa). Il tennista di Sanremo ha superato in tre set lo spagnolo Pedro Martinez, numero 97 della classifica mondiale, con il punteggio di 0-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore di gioco.

Un primo set completamente dominato dal tennista spagnolo. Martinez ha strappato per tre volte il servizio ad un Mager veramente irriconoscibile, che ha servito solo il 35% di prime, ottenendo appena 3 punti con la seconda. Il set scivola via velocemente verso l’iberico, che se lo aggiudica per 6-0.

Mager si riscatta subito e conquista il break in apertura di seconda frazione. Il ligure riesce poi a recuperare da 0-40 nel quarto game e tiene un turno di servizio fondamentale. Mager allunga fino al 5-3 e nel nono game strappa ancora il servizio allo spagnolo, chiudendo la seconda frazione per 6-3.

Nel terzo set Martinez annulla subito quattro palle break, ma Mager riesce comunque a togliere la battuta allo spagnolo nel quarto game. Martinez, però, reagisce subito e trova l’immediato controbreak. Nel sesto gioco arriva il terzo break consecutivo che permette a Mager di portarsi sul 4-2. Il numero 75 del mondo non trema, chiude 6-3 ed ora affronterà il tedesco Daniel Altmaier.

foto: LaPresse