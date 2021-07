Tennis, ATP Gstaad 2021: la finale sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud

Sarà tra Hugo Gaston e Casper Ruud la finale dell’ATP 250 Swiss Open di Gstaad, che si disputerà domani e andrà a consegnare il trofeo del torneo elvetico dopo un anno di attesa, dato che nel 2020 non si è potuto disputare per colpa della pandemia.

Nella prima semifinale grande spettacolo tra il francese Hugo Gaston e il serbo Laslo Djere (numero 7 del tabellone) con il primo che si è aggiudicato l’incontro con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Il set d’avvio scorre via veloce, ma il primo sussulto lo porta Gaston. Il numero 155 del ranking, infatti, toglie il servizio al rivale nel corso del quarto gioco, portandosi sul 3-1. Da quel momento, tuttavia, il francese stacca a livello mentale e incassa un parziale di cinque games a zero, con Djere che, di conseguenza, fa suo il primo set con il punteggio di 6-3, dopo 34 minuti di gioco.

Nel secondo parziale i servizi la fanno da padrone, si arriva solamente una volta ai vantaggi e tutto procede senza scossoni fino al 4-3 per Gaston. Nell’ottavo gioco, infatti, Djere cede la battuta ai vantaggi, e per il transalpino è semplice poi andare a chiudere sul 6-3 il set mediano dopo 37 minuti di gioco. Si arriva al terzo parziale, con Gaston che sblocca la situazione di parità nel corso del quinto gioco, centrando il break e portandosi sul 3-2. A quel punto la partita si gioca sui turni di servizio del francese che non si distrae e, anzi, nel nono gioco toglie di nuovo il servizio a Djere e chiude con un altro 6-3 dopo 39 minuti di gioco.

Per Gaston 2 aces contro i 3 di Djere, quindi 70% di punti vinti con la prima di servizio, anche quello che balza più all’occhio è l’andamento sui break points, con il francese che chiude con 5/11 contro il 3/4 del serbo.

Nella seconda semifinale tutto semplice, invece, per Casper Ruud. Il norvegese numero 14 del mondo ha dato il via alla propria partita cedendo subito il servizio ma, da quel momento in avanti, non ha più avuto pietà del rivale ceco. Vit Kopriva (autore comunque di una settimana da sogno, per essere il numero 249 del ranking), infatti, subisce subito il contro-break e cede di nuovo il servizio nell’ottavo gioco, lasciando campo al rivale che chiude il primo set sul 6-3 dopo 38 minuti. Il secondo parziale non ha letteralmente storia con lo scandinavo che toglie la battuta in tutte e tre le occasioni e domina con il punteggio di 6-0 in 36 minuti.

Statistiche impietose tra i due sfidanti, con Ruud che ha concesso una sola palla break (trasformata, tra le altre cose) mentre dal suo canto ha chiuso con 5/10. Ottimo 79% di punti con la prima di servizio per il norvegese che ha avuto anche modo di inanellare ben nove games consecutivi.

Foto: Lapresse