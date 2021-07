All’interno della Makuhari Messe Hall A risuona l’inno thailandese. La categoria femminile dei -49 kg del taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo infatti viene vinta da Panipak Wongpattanakit, che dopo il bronzo di Rio 2016, riesce a salire sul gradino più alto del podio.

La testa di serie numero uno del seeding non lascia scampo alle sue avversarie soffrendo solo in finale dove, contro la giovanissima spagnola Adriana Cerezo Iglesias, 17 anni ma già un palmares di tutto rispetto “esploso” quest’anno con il titolo continentale vinto a Sofia, suda le proverbiali sette camicie.

Alla fine la spunta per 11-10 ottenendo un oro complessivamente meritato, in una competizione che ha visto invece i due bronzi in palio andare rispettivamente all’israeliana Avishag Semberg e alla serba Tijana Bogdanović, capaci di risalire la strade parallele del torneo di ripescaggio per arrivare a mettersi una medaglia al collo.

Domani nuova giornata di gare: dopo l’oro, come detto, di Panipak Wongpattanakit (-49 kg femminili) e dell’azzurro Vito Dell’Aquila (-57 kg), sarà la volta delle donne nei -57 kg e degli uomini nei -68 kg; al via non vi saranno atleti italiani.

FOTO: Lapresse_EFE/Alex Cruz