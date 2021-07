Tadej Pogacar parteciperà alla Vuelta a España! Tentativo di doppietta dopo il Tour de France?

Tadej Pogacar parteciperà anche alla Vuelta di Spagna 2021, in programma dal 14 agosto al 5 settembre. La UAE Emirates ha ufficialmente confermato che lo sloveno sarà al via dell’ultima grande corsa a tappe della stagione. Il fuoriclasse balcanico ha vinto il Tour de France 2020 e sta attualmente indossando la maglia gialla alla Grande Boucle, con più di cinque minuti di vantaggio sugli immediati inseguitori in classifica generale. Il 22enne punterà al successo anche in terra iberica, dopo il terzo posto ottenuto nel 2019 alla sua prima partecipazione in un Grande Giro.

Il nativo di Komenda punta naturalmente a salire sul gradino più alto del podio a Parigi il prossimo 18 luglio, poi volerà alle Olimpiadi di Tokyo per dare l’assalto alla medaglia e successivamente cercherà un nuovo colpaccio alla Vuelta. Missione tutt’altro che semplice, anche perché non è facile mantenere la forma per due mesi abbondanti, ma Tadej Pogacar, che quest’anno ha vinto anche la Liegi-Bastogne-Liegi, ha tutte le carte in regola per riuscirci. Il sogno di firmare la prima doppietta in carriera è decisamente vivo, in futuro tenterà sicuramente anche l’assalto alla mitica accoppiata Giro-Tour nello stesso anno, impresa riuscita per l’ultima volta a Marco Pantani nel 1998.

Joxean Fernandez Matxin, team manager della UAE Emirates, ha dichiarato alla testata giornalistica spagnola AS: “Nei programmi di Tadej c’è la Vuelta ma adesso siamo concentrati sul Tour e sulla caccia alla seconda vittoria nella Grande Boucle e solo dopo penseremo alla corsa spagnola“.

Foto: Lapresse