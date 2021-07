Gli artisti della tavola sono pronti per regalarci emozioni palpitanti. Ormai ci siamo, il surf farà il proprio esordio nelle Olimpiadi di Tokyo e la baia della Tsurigasaki Surfing Beach sarà teatro di grandi sfide.

Le prove avranno inizio nella notte italiana tra il 24 e il 25 luglio, in cui si svolgeranno i primi due round. Quello inaugurale, dunque, e quello riservato ai ripescaggi. Nella notte successiva è previsto il terzo round e le prime eliminazioni. Nella nottata tra il 26 e il 27 luglio si terranno i quarti di finale e le semifinali, prima di far calare il sipario la notte successiva (27-28 luglio) con le finali e le annesse premiazioni. Si dovrà tener conto poi delle variabili meteo e la deadline è fissata fino al 1° agosto.

A prender parte alla rassegna a Cinque Cerchi ci sarà un italiano, Leonardo Fioravanti. L’azzurro, presente in questa competizione per l’infortunio del sudafricano Jordy Smith, vorrà sfruttare l’occasione. Le sue prime impressioni in Giappone sono state confortanti e la condizione è ottimale, lui che nei mesi precedenti ha dovuto fare i conti con non pochi problemi fisici.

“Le onde in questi ultimi tre giorni sono state abbastanza divertenti, molto piccole ma divertenti. La cosa bella è che per le gare arriverà una grande mareggiata, quindi le condizioni saranno completamente diverse. Il posto è bello, il Giappone è un posto incredibile come i giapponesi, la struttura, le regole. È tutto una cosa unica. La preparazione al momento è perfetta, mi sento più che in forma, le tavole vanno benissimo. È tutto pronto, ci siamo“, le sue parole all’Ansa

Credit: WSL