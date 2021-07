Superbike, Toprak Razgatlioglu rinnova con Yamaha fino al 2023. Sfuma il passaggio in MotoGP

Toprak Razgatlioglu rinnova con Yamaha fino al 2023 e resta quindi nel Mondiale Superbike, spegnendo le voci di mercato che riguardavano il suo possibile passaggio in MotoGP a partire dalla prossima stagione con il Team Petronas dopo il divorzio tra Maverick Viñales e la casa di Iwata.

Il 24enne turco, attualmente secondo nella classifica generale del Mondiale Superbike 2021 dopo i primi tre round stagionali, sta disputando un ottimo campionato e si trova a 20 punti dal leader iridato Jonathan Rea in attesa di gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, in programma oggi pomeriggio a Donington Park.

Di seguito il commento di Razgatlioglu all’annuncio del rinnovo di contratto: “La Yamaha è diventata come la mia famiglia e sono davvero felice di firmare per altri due anni. Penso che abbiamo migliorato molto la moto da quando ho iniziato nel 2020, quindi è stato facile per me decidere. Stiamo lottando per il campionato, siamo molto vicini alla vetta e ho attorno le persone migliori per aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi. Mi piace il paddock della Superbike: forse la MotoGP è qualcosa a cui penserò in futuro, ma per ora sono completamente concentrato sul portare a termine il lavoro qui. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo progetto“.

Così il manager di Yamaha Motor Europe, Andrea Dosoli: “Abbiamo iniziato questo viaggio insieme a Toprak nel 2020, un anno strano per tutti, ma in cui abbiamo sviluppato un buon rapporto. È servito come base per la stagione in corso che è stata finora molto positiva, la migliore da quando la Yamaha è tornata in Superbike. La R1 continua a migliorare gara dopo gara, la decisione di estendere la collaborazione tra Toprak e Yamaha Motor Europe per le prossime due stagioni è arrivata prima del previsto perché siamo davvero convinti che ci sia tanto in arrivo e insieme potremo lottare per il titolo Superbike. Apprezzo molto la fiducia che Toprak ha riposto in Yamaha, per la quale lo ringrazio, e posso garantire che faremo del nostro meglio per soddisfare le nostre alte aspettative“.

Credit: SBK.com