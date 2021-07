Giornata di vigilia per l’Italia, che stanotte (ore 02.00 italiane, le 09.00 locali), farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile affronterà il Canada nel match che aprirà il torneo di pallavolo. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario particolarmente ostico e impegnativo. Ci sono quattri precedenti ai Giochi, con un bilancio di tre successi (2 a Los Angeles 1984, 1 a Barcellona 1992) e una sconfitta (Rio 2016) per l’Italia.

Ivan Zaytsev e compagni si presentano da vicecampioni in carica e vogliono esordire con un succesos. Il CT Chicco Blengini ha parlato attraverso i canali del Federvolley: “Quella che sentiamo è una bella responsabilità. Non tanto per l’eredità che ci portiamo dietro da Rio quanto per la bellezza stessa di poter rappresentare la pallavolo maschile e l’Italia insieme agli atleti azzurri”.

Il tecnico piemontese ha poi proseguito “A parte qualche piccolo episodio che ha reso intermittente la preparazione di qualcuno dei ragazzi, nel complesso posso dire che il percorso che ci ha portato qui è stato quello che avevamo disegnato e preparato anche in base ai feedback che i giocatori ci hanno restituito giorno per giorno. In sostanza il progetto e il programma sono stati rispettati, anche grazie ai ragazzi che si sono immersi nella situazione con il massimo impegno”.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “Li vedo vogliosi di iniziare e di confrontarsi con un torneo difficile ed equilibrato, consapevoli delle insidie e delle difficoltà che nasconde, ma anche delle loro qualità. Il gruppo è unito, lo zoccolo duro ha accolto benissimo i più giovani; sono riusciti a costruire un legame che va al di là degli aspetti tecnici e questo naturalmente mi rende soddisfatto. Gli addetti ai lavori non ci indicano come una delle formazioni favorite, ma anche quando in passato succedeva questo non è mai stato per noi un fattore determinante. I ragazzi sono concentrati su loro stessi, sulla continuità di gioco e sulla volontà di migliorare. Tutti hanno le idee chiare su cosa fare”.

