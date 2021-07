Sport in tv oggi (mercoledì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Un’altra giornata di sport tutta da seguire con OA Sport quella di oggi, mercoledì 14 luglio. In primo piano il tennis con i tanti tornei in programma questa settimana e la presenza azzurra non manca. Poi il Tour de France con la 17ma tappa, una stage importante ai fini della classifica generale della Grande Boucle. E poi attenzione al volley e al basket di scena con alcune competizioni internazionali giovanili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 14 luglio e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 14 LUGLIO )

10.00 TENNIS, WTA Livesport Prague Open – Diretta streaming su WTA TV (canale a pagamento).

10.30 TENNIS, WTA Losanna: primo/secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv e su WTA TV (canale a pagamento).

(Paolini vs Grammatikopoulou – 1° match dalla 10.30; Giorgi vs Diyas – 4° match dalle 11.00 e non prima delle 17.30)

11.00 TENNIS, ATP Bastad: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv e Tennis TV (canale a pagamento).

(Cecchinato vs Coria – 1° match dalle 11.00)

11.00 TENNIS, WTA Budapest: secondo turno – Diretta streaming su WTA TV (canale a pagamento) e in differita televisiva dalle 20.00 su SuperTennis (live streaming su supertennis.tv).

11.50 CICLISMO, Tour de France: 17ma tappa Muret – Saint-Lary-Soulan di 178,4 km – Diretta tv su Rai Sport dalle ore 13.25 con Anteprima Tour, Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e alle ore 17.05 con Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 11.45. Live streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

12.30 TENNIS, ATP Amburgo: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, live streaming su SkyGo, Now, supertennis.tv e su Tennis TV (canale a pagamento).

15.00 VOLLEY FEMMINILE, Mondiali U20: Italia vs Polonia – Non è prevista copertura televisiva e streaming.

15.00 VOLLEY FEMMINILE, Europei U16: Italia vs Romania – Non è prevista copertura televisiva e streaming.

16.00 BASKET FEMMINILE, European Challengers 2021: Italia vs Croazia U20 – Non è prevista diretta televisiva e streaming.

17.00 TENNIS, ATP Newport: secondo turno – Diretta streaming su Tennis TV (canale a pagamento).

17.30 VOLLEY, Europei U17: Italia vs Austria – Non è prevista copertura televisiva e streaming.

Foto: LaPresse