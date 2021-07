Sport in tv oggi (lunedì 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un lunedì 12 luglio ricco di eventi sportivi quello che vivremo oggi. Anche se si sono chiusi i Campionati Europei di calcio ed il torneo di Wimbledon, lo sport non mancherà. Il Tour de France osserverà il suo secondo giorno di riposo, per cui su cosa potremo concentrarci? Innanzitutto prende il via il torneo di Amburgo mentre le donne saranno impegnate nel WTA di Losanna. Nel cuore della notte si giocherà Gara-3 delle NBA Finals, con i Milwaukee Bucks che proveranno a risalire la china dopo lo 0-2 incassato a Phoenix, infine vedremo la quarta giornata di gare ai Campionati Europei U23 di atletica. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio gli eventi sportivi odierni e come seguirli in tv o streaming.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI SPORTIVI DI OGGI, lunedì 12 luglio

Ore 2.00 BASKET, NBA – Milwaukee Bucks-Phoenix Suns Gara-3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport NBA (209)

Ore 10.00 TENNIS, WTA Praga – Gatto-Monticone vs Minnen – non ci sarà diretta tv

Ore 11.00 TENNIS, WTA Budapest – Sara Errani vs Irina Bara – diretta su Supertennis (212 di Sky e 63 dgt)

Ore 11.00 TENNIS, ATB Bastaad – Fabbiano turno decisivo qualificazioni (primo match) e Cecchinato-Gasquet primo turno (terzo match) – diretta su Supertennis (212 di Sky e 63 dgt)

Ore 12.30 TENNIS, ATP 500 Amburgo – prima giornata – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Tennis (205) e SuperTennis (212 di Sky e 63 dgt).

Ore 19.20 ATLETICA, Campionati Europei U23 – quarta giornata di gare – differita su Raisport (227 di Sky e 57 dgt)

Ore 20.00 TENNIS, WTA Losanna – prima giornata – diretta su SuperTennis (212 di Sky e 63 dgt).

