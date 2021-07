Sollevamento pesi, entry list Olimpiadi Tokyo: misure importanti per Pizzolato e Zanni

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista delle prime competizioni di sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, che cominceranno sabato 24 luglio con la finale dei 49 kg femminili. A pochi giorni dalle gare sono state pubblicate le entry list aggiornate di tutte le categorie, in cui ogni atleta ha fissato una misura d’ingresso valevole per la composizione dei gruppi all’interno di ogni singolo evento.

Da segnalare per l’Italia le misure ambiziose scelte da Nino Pizzolato (370 kg) nei -81 kg, Mirko Zanni (331 kg) nei -67 kg e Giorgia Bordignon (231 kg) nei -64 kg. Ricordiamo che gli atleti non potranno sottrarre più di 20 kg a queste misure nella somma delle alzate d’ingresso tra strappo e slancio. Pizzolato, per esempio, dovrà provare a sollevare un minimo di 350 kg tra il primo tentativo di slancio ed il primo di strappo.

Di seguito le entry list aggiornate di tutte le categorie di peso in programma ai Giochi di Tokyo 2021 per il sollevamento pesi:

DONNE

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 49 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 55 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 59 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 64 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 76 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 87 KG FEMMINILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI +87 KG FEMMINILI

UOMINI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 61 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 67 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 73 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 81 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 96 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI 109 KG MASCHILI

CLICCA QUI PER L’ENTRY LIST DEI +109 KG MASCHILI

Foto: FIPE