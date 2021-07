Dopo la sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti nella gara inaugurale, la Nazionale italiana di softball tornerà in campo domani (22 luglio) per affrontare l’Australia nella seconda giornata del torneo olimpico, in cui le azzurre dovranno necessariamente spuntarla per sperare nella qualificazione ad una delle due finali per le medaglie.

La sfida si svolgerà alle ore 8 (orario italiano) e chiuderà il programma di giornata in quel di Fukushima, nel remake della sfida già vista agli ultimi Mondiali, vinta dalle oceaniche. Il primo incontro della notte sarà invece quello tra Stati Uniti e Canada, alle ore 2, in un derby nordamericano che lascerà solamente una squadra a punteggio pieno.

Alle 5 toccherà invece alle padrone di casa del Giappone, vittoriose per 8-1 contro l’Australia nella prima giornata e intenzionate a procedere spedite verso le prime due posizioni della classifica, affrontando il Messico, reduce da un netto 4-0 subito per mano del Canada.

Foto: FIBS