Simone Biles diventa la prima sportiva con una emoji su Twitter! La ginnasta-capra alla vigilia delle Olimpiadi

Simone Biles è sempre più unica. Non è soltanto la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi, non è soltanto la rivoluzionaria ragazza in grado di inventare elementi acrobatici impossibili, non è soltanto la fuoriclasse in grado di mettersi al collo cinque medaglie d’oro ai Mondiali 2019 e di conquistare quattro titoli alle Olimpiadi di Rio 2016. La 24enne è un portento anche a livello mediatico, va oltre la classica icona sportiva ed è conosciuta anche dai non appassionati di ginnastica artistica. La statunitense potrebbe diventare la Reginetta dei Giochi di Tokyo 2021 e alla vigilia delle gare è diventata la prima sportiva ad avere la sua emoji su Twitter. A farlo sapere è stato lo stesso social network.

L’emoji, il classico pittogramma usato sui social network e sui cellulari, rappresenta una capra che indossa un body e ha una medaglia d’oro al collo. Evidente il richiamo al titolo di GOAT (che significa capra in inglese ed è l’acronimo di Greatest of all time, la più grande di tutti i tempi). Va ricordato che Simone Biles ha iniziato a gareggiare con un body adornato proprio con una testa di capra sul fianco e ha sempre spiegato di volere ispirare i più piccoli: “Spero che i bambini che guardano non si vergognino più di essere bravi in qualcosa“.

Foto: Lapresse