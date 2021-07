Elia Viviani non si nasconde e punta in alto quest’oggi al via della terza tappa valevole per la Settimana Ciclistica Italiana 2021, in Sardegna. La frazione odierna, con partenza a Oristano e arrivo a Cagliari, è la meno impegnativa della manifestazione e di conseguenza lo sprinter azzurro proverà a battagliare per la vittoria di tappa in caso di volata di gruppo.

“Oggi è una buona tappa, la più facile di questi 5 giorni in Sardegna, quindi vediamo come sto dopo 3 giorni. La squadra, dopo essersi testata nei giorni scorsi, è pronta a portare il gruppo all’arrivo in volata. Siamo determinati. Dopo due giorni in cui abbiamo cercato di capire bene alcuni meccanismi, siamo pronti a giocare le nostre carte“, dichiara il portabandiera azzurro a Tokyo.

“Sappiamo benissimo di aver fatto questo mix Nazionale strada-pista che parte per Tokyo e non dobbiamo prendere rischi – prosegue il campione olimpico in carica dell’Omnium (fonte: Federciclismo) – Siamo qua per un ultimo blocco di lavoro pre-partenza, però è ovvio che siamo atleti, corridori e vincenti. Quando c’è l’occasione, c’è anche dell’ambizione personale ed oggi è la tappa giusta per averne“.

“Si sente il pubblico vicino, finalmente, dopo un anno e mezzo difficile per tutti. Con la maglia azzurra poi ancora di più, perché siamo in procinto di partire per Tokyo e tutti gli italiani sono pronti a provare grandi emozioni al di là dello schermo“, conclude Viviani.

Foto: Lapresse