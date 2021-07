Settimana Ciclistica Italiana 2021, ultimo test per gli azzurri di Cassani. Presenti Ganna, Viviani, Ciccone e Moscon

L’ultimo test prima di volare verso il Giappone. Dopo tanti allenamenti, diversi ritiri in altura, gli azzurri del ciclismo, pronti alle Olimpiadi di Tokyo, potranno testarsi sulle strade della Sardegna prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi. Dopodomani scatta infatti la prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana.

Partenza da Alghero, passaggi a Sassari e Oristano e arrivo a Cagliari, per una cinque giorni di gara davvero ostica e senza un attimo di tregua. La breve corsa a tappe sarda si sviluppa su tracciato da 860 chilometri. Diverse frazioni interessanti, dove provare gli ultimi fuorigiri.

Davide Cassani sfrutterà al meglio questa occasione per seguire da vicino i corridori che dovrà schierare nella prova in linea nel Sol Levante. Tre su cinque dei titolari azzurri saranno infatti presenti in terra sarda: Gianni Moscon, Alberto Bettiol e Giulio Ciccone, mentre gli assenti di lusso sono Vincenzo Nibali e Damiano Caruso.

Prova in linea ma non solo, spazio anche alla stella del ciclismo tricolore Filippo Ganna, iridato in carica della cronometro: proprio nella sfida alle lancette andrà a caccia del titolo olimpico, per poi dirottare verso la pista. Al via della corsa anche colui che guiderà, proprio nei Velodromi, ma anche nella cerimonia d’apertura, la squadra tricolore: il Portabandiera italiano Elia Viviani.

Cassani ha poi dato spazio anche a Fausto Masnada, scalatore della Deceuninck Quick-Step, secondo all’ultimo campionato italiano e tra gli esclusi con più rimpianti per la gara olimpica. Altro deluso è Michele Scartezzini, pistard della Nazionale, che non ha trovato spazio nel quartetto e sarà riserva da casa.

Foto: Lapresse