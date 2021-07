Settimana Ciclistica Italiana 2021: programma, orari, tv, streaming. Le date e le tappe

Il grande ciclismo torna a pedalare sulle strade sarde grazie agli organizzatori di Great Events, Natura Srl e GS Emilia, che da mercoledì 14 luglio sino a domenica 18 porteranno in scena la Settimana Ciclistica Italiana – Sulle strade della Sardegna 2021. Partenza da Alghero, passaggi a Sassari e Oristano e arrivo a Cagliari, per una cinque giorni di gara che per alcuni uomini, specialmente gli azzurri, sarà l’ultimo test in vista delle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo.

La breve corsa a tappe sarda si sviluppa su tracciato da 860 chilometri. Saranno al via 24 squadre tra World Tour, Professional, Continental e la Nazionale Italiana, 7 atleti per formazione, e finestre Rai dedicate per la massima visibilità dedicata ad un evento di caratura mondiale, inserito nel calendario ciclistico in concomitanza con la madre di tutte le gare, il Tour de France, e proprio a ridosso della rassegna a cinque cerchi del Sol Levante.

TV E STREAMING

La Settimana Ciclistica Italiana 2021 verrà trasmessa ogni giorno in differita televisiva su Rai Sport tra le ore 18.30 e le ore 19.50. Inoltre potrete seguire la breve corsa a tappe sarda in differita streaming su Rai Play.

Differita tv: Rai Sport

Differita streaming: Rai Play

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA CICLISTICA ITALIANA 2021

Mercoledì 14 luglio – Prima tappa

Alghero-Sassari (155,8 km)

Orario: 11.30-15.40

Giovedì 15 luglio – Seconda tappa

Sassari-Oristano (184,3 km)

Orario: 10.45-15.40

Venerdì 16 luglio – Terza tappa

Oristano-Cagliari (180,9 km)

Orario: 11.00-15.45

Sabato 17 luglio – Quarta tappa

Cagliari-Cagliari (168 km)

Orario: 11.00-15.40

Domenica 18 luglio – Quinta tappa

Cagliari-Cagliari (170,2 km)

Orario: 10.30-15.00

Foto: Lapresse