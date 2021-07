Inizia con una sofferta, ma importantissima vittoria l’Olimpiade di Tokyo per la scherma azzurra. Rosella Fiamingo ha superato per 9-8 al minuto supplementare la brasiliana ed ex italiana Nathalie Moellhausen nei sedicesimi del torneo di spada femminile.

Un assalto molto combattuto, con le due spadiste che si sono studiate molto nelle tre frazioni e poi anche nel minuto extra. A partire meglio è stata Fiamingo, che si è portata prima sul 3-0 e poi sul 5-2. Dopo l’ottimo avvio, però, la nativa di Catania si è chiusa troppo in difesa, subendo il ritorno della brasiliana, che ha pareggiato i conti poco prima degli ultimi tre minuti finali.

Moellhausen è passata in vantaggio sul 7-6, ma sono poi arrivate tre stoccate consecutive di Fiamingo. Avanti 9-7 l’assalto sembrava quasi al sicuro per la siciliana, che ha invece subito nuovamente la rimonta nell’ultimo minuto dell’ex compagna di squadra. 9-9 e si è andati al minuto supplementare, dove è arrivata la stoccata decisiva di Rossella (la priorità era per la sudamericana).

Adesso negli ottavi la siciliana affronterà la polacca Aleksandra Jarecka, che ha superato per 15-11 la russa Violetta Kolobova.

Foto: Bizzi/Federscherma