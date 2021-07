Alice Volpi salirà in pedana per conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. E’ questo il verdetto della prima semifinale della prova individuale di fioretto femminile, vinta dall’imbattibile Inna Deriglazova. La russa si è imposta per 15-10 e potrà difendere il titolo olimpico già vinto cinque anni fa a Rio de Janeiro.

Purtroppo è stato un assalto a senso unico, con Deriglazova che ha subito preso il comando e non lo ha più lasciato. Un ottimo avvio quello della russa, che si è portata sul 7-2, per poi amministrare i tentativi di rimonta dell’azzurra. Un +5 mantenuto anche al termine dei primi tre minuti (11-6).

La pausa non ha modificato l’andamento dell’incontro. Deriglazova si è trovata avanti prima sul 12-7 e poi sul 13-9. Nulla da fare per Volpi, che ci ha provato, ma alla fine ha dovuto cedere per 15-10.

Nell’altra semifinale si affronteranno l’americana Lee Kiefer e la russa Larisa Korobeynikova, con la statunitense che parte con i favori del pronostico.

Foto: Bizzi/Federscherma