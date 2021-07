La prima medaglia olimpica non si scorda mai, specie se arriva dopo una lunga attesa durata la bellezza di venticinque anni. Non può che esprimere una grande soddisfazione Alberta Santuccio, una delle quattro atlete che insieme a Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Federica Isola ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 nella spada femminile a squadre sconfiggendo la Cina per 23 a 21.

La catanese classe 1994 è salita in pedana in uno dei momenti più delicati di tutto l’incontro, il penultimo assalto: una grande responsabilità che ha saputo gestire grazie al sostegno delle sue compagne, come confermato dalla protagonista stessa in una breve dichiarazione rilasciata al sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma: “Sono entrata al penultimo match della finale per il terzo posto, contro la Cina. Era un momento molto delicato ma le mie compagne mi hanno dato grande coraggio. Siamo un gruppo forte, unito, e insieme abbiamo raggiunto questo storico traguardo“.

In modo corale inoltre le quattro azzurre hanno raccontato di un momento difficile dopo aver perso la sconfitta con l’Estonia: “Ci siamo prese un attimo di tempo per pensare, per smaltire rabbia e delusione dopo un match che non era andato come volevamo. E quando ci siamo ricompattate abbiamo capito che eravamo pronte a prenderci quel podio tanto sognato“.

Festeggia anche il CT Sandro Cuomo, proprio colui che ha deciso di schierare Santuccio nel penultimo incontro: “Un risultato importante, figlio di tanto lavoro e raggiunto in una gara difficilissima, contro grandi avversarie. Le ragazze sono state straordinarie, lo meritano“.

Foto: LaPresse