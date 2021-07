Scacchi, World Cup 2021: dopo il primo turno avanza Daniele Vocaturo, fuori Marina Brunello nel torneo femminile

Si è giocato dallo scorso lunedì 12 a oggi il primo turno della World Cup, che mette in palio due posti al Torneo dei Candidati 2022 e che vede ai nastri di partenza anche il Campione del Mondo in carica, Magnus Carlsen (esentato, per forza di cose, dalla questione Candidati). 206 i giocatori al via al maschile, 103 le giocatrici in quella che è la prima, storica edizione femminile. Formula con tabellone a eliminazione diretta su otto turni, tutti composti da minimatch da due partite più spareggi rapid ed eventualmente blitz nel terzo giorno. Gli uomini giocano otto turni, le donne sette.

Sono due gli italiani che hanno deciso di cimentarsi in quest’avventura, che ha sede a Sochi, in Russia. Il primo, Daniele Vocaturo, che gioca nel tabellone maschile, si è portato a casa la vittoria per 1.5-0.5 contro il mongolo Sugar Gan-Erdene, cui è risultata fatale nella prima partita una spinta di pedone davanti all’arrocco corto. Il numero 1 d’Italia, con il Bianco, ha catturato “en passant” (che vuol dire che il pedone che si trova vicino può prendere quello che ha di fianco, ma solo direttamente dopo la spinta sulla quinta riga per il Nero o sulla quarta per il Bianco). Di lì ha guadagnato sempre di più l’iniziativa, prendendosi prima il pedone di vantaggio e poi un finale di Torri vinto. A quel punto nel secondo confronto gli è bastato gestire e firmare per la patta. Al secondo turno sfiderà il quarantenne russo Vladimir Malakhov, con all’orizzonte un possibile scontro con il forte Daniil Dubov.

La seconda, Marina Brunello, da una mongola subisce invece un secco 0-2: in questo caso il nome è di Törmönkhiin Mönkhzul. Nella prima partita l’italiana, con il Bianco, sbaglia una spinta di pedone in f4 in uscita da una Difesa Russa, ritrovandosi molto presto in una posizione davvero passiva e, col tempo, sempre più complicata da difendere. Nella seconda, invece, il tentativo di arrembaggio sull’ala di Donna dopo la Siciliana le si ritorce contro, perché il Bianco, a quel punto, ha più mobilità proprio da quella parte, mentre i pezzi del Nero non godono degli stessi favori. Svanita un’ultima chance alla 34a mossa, per la lombarda è forzato l’abbandono.

Quella di Brunello è una delle pochissime sconfitte contro il pronostico contando i due tabelloni e gli accoppiamenti che si sono venuti a verificare. Si conosce l’avversario d’esordio di Carlsen: per il norvegese debutto con il Grande Maestro croato Sasa Martinovic. Si prospetta per lui un tabellone interessante già da un eventuale terzo turno con Evgeny Bareev, che è passato dal 2015 sotto insegna canadese. Dall’altra parte, Fabiano Caruana inizierà con l’indonesiano Susanto Megaranto. Vedremo anche in azione Alireza Firouzja per la prima volta con la bandiera della Francia.

Foto: banu sevim / Shutterstock.com