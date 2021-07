Scacchi: World Cup 2021, caos 2° turno. Aronian forfait, avversario di Caruana con il Covid, fuori Firouzja, Dominguez Perez e Vocaturo

C’è molto da raccontare a proposito del secondo turno della World Cup, soprattutto in campo maschile. La competizione, che assegna due posti per il Torneo dei Candidati 2022, ha vissuto infatti di diversi momenti non propriamente comuni, e a volte privi di attinenza con quanto normalmente accade alla scacchiera.

Dovevano entrare in scena tutti i big, da Magnus Carlsen in giù (il norvegese, peraltro, ha vinto agevolmente con il croato Sasa Martinovic: attenderà così il connazionale Aryan Tari, bravo a battere Evgeny Bareev, ex russo ora canadese). E in effetti ci sono entrati, tranne uno: Levon Aronian. L’armeno, che ora gioca per gli Stati Uniti, si è infatti sentito poco bene prima del suo esordio con l’australiano Bobby Cheng: febbre e tonsillite i sintomi. Non si è trattato di Covid-19, ma tanto è bastato per metterlo fuori combattimento. Aronian originariamente aveva dato forfait solo per il primo confronto, ma ha deciso di non voler essere pericoloso per la propria persona e per gli altri togliendosi dalla scena, con un messaggio su Facebook come spiegazione.

Ma non è finita qui: anche a Fabiano Caruana è capitato qualcosa di davvero pericoloso. L’italoamericano stava giocando con l’indonesiano Susanto Megaranto, quando quest’ultimo è stato raggiunto dalla notizia della propria positività al Covid-19 un quarto d’ora dopo l’inizio. Abbandono obbligato, forfait completo al minimatch anche e Caruana obbligato a restare in attesa del risultato dei test. Peraltro, una larga fetta del team indonesiano ha dovuto chiudere qui il proprio percorso, a testimonianza di una situazione particolarmente diffusa in questa selezione. C’è solo da augurarsi che il numero 2 del mondo possa comparire alla scacchiera per il terzo turno con il kazako Rimba Jumabayev.

Anche sulla scacchiera si sono però verificate delle situazioni a dir poco clamorose, come l’eliminazione di Alireza Firouzja, alla prima uscita sotto bandiera francese, con l’uzbeko Javokhir Sindarov (3.5-2.5 agli spareggi dopo un disastro dopo l’apertura nella quinta partita del minimatch che gli costa la permanenza nel torneo) e quella di Leinier Dominguez Perez. Il cubano passato sotto insegne USA ha infatti subito un 1-3 dall’altro uzbeko Jahongir Vakhidov. E parliamo, con Firouzja e Dominguez Perez, dei numeri 12 e 13 del mondo rispettivamente. Uscito di scena anche il russo Kirill Alekseenko, sorpreso senza spareggi dal polacco Michail Krasenkow. E anche per Daniele Vocaturo l’avventura finisce, sempre per 1.5-0.5 contro il russo Vladimir Malakhov.

Nessuno scossone di alto rilievo tra le donne (che hanno un turno da giocare in meno, visto il numero di iscrizioni: 206 nell’open, 103 nel femminile). Le uniche due teste di serie alte a uscire sono la georgiana Lela Javakhishvili contro l’azera Gulnar Mammadova e la kazaka Zhansaya Abdumalik, sconfitta nel derby da Bibisara Assaubayeva. Per il resto minimatch spesso dominati, e ancor meno gli spareggi cui si è dovuto far ricorso tra le più in vista del torneo.

