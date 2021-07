Scacchi, World Cup 2021: avanza Magnus Carlsen, salutano Dubov e Harikrishna. Donne, colpo di coda Kosteniuk

Si sono giocati in questi tre giorni gli incontri di quarto turno alla World Cup sia maschile che femminile. A Sochi, però, c’è una differenza legata integralmente al numero di iscritti: poiché il torneo open (maschile) è a 206 e quello femminile è a 103, nel primo caso gli ottavi di finale sono stati raggiunti ora, mentre nell’altro il tabellone si è allineato ai quarti di finale.

Tra gli uomini, primi piccoli grattacapi per Magnus Carlsen, che però batte agli spareggi il non privo di pericoli polacco Radoslaw Wojtaszek per 2.5-1.5. Per lui sfida con il russo Andrey Esipenko, che elimina in un minimatch molto equilibrato il connazionale Daniil Dubov. Ma non sono solo questi gli scontri che erano particolarmente attesi: sopraattutto nella parte bassa due confronti hanno meritato attenzione.

C’era infatti curiosità per la sfida tra il francese Maxime Vachier-Lagrave e il prodigio indiano Rameshbabu Praggnanandhaa, non ancora sedicenne (lo sarà il 10 agosto) di Chennai. Tutto si è però concluso alla seconda partita, a causa di un clamoroso errore del più giovane che ha di fatto concesso la promozione di un pedone a Donna, con gli immaginabili, devastanti esiti. Escono però di scena due importanti nomi, il russo Dmitry Andreikin e l’indiano Pentala Harikrishna, battuti rispettivamente dal serbo Velimir Ilic e dall’iraniano Amin Tabatabaei, che rendono loro rispettivamente più di 140 e quasi 120 in termini di ELO. Per Andreikin, in particolare, sfida persa con doppia sconfitta agli spareggi rapidI, per Harikrishna dopo aver abbandonato nella prima partita.

In campo femminile, rischio serio per la numero 1 del seeding, Aleksandra Goryachkina, che si fa sorprendere nella prima partita con la bulgara Antoaneta Stefanova, comunque giocatrice di più che alto livello, prima di vincere per tre volte di fila e assicurarsi un posto nei quarti. Va fuori invece l’ucraina Mariya Muzychuk, che incappa in un gran colpo di coda della russa Alexandra Kosteniuk, in grado di orchestrare un formidabile attacco con il Nero nel secondo confronto a cadenza classica.

