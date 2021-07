Rugby, Sei Nazioni Under 20: è grande Italia, dominata la Scozia

Arriva la prima vittoria azzurra nel Sei Nazioni Under 20 2021 e arriva con un netto successo sulla Scozia nel terzo turno del torneo. Italia che parte subito bene, con la prima meta dopo 5 minuti, poi controlla le folate scozzesi e colpisce a ogni occasione.

Avvio di match di marca scozzese che fa la partita nei primi minuti di gioco. Ma l’Italia difende benissimo e al 5’ ruba una palla in touche nei propri 22. Un passaggio non perfetto mette in difficoltà Marin, che però libera l’ovale, Scozia sorpresa in difesa e azzurri che si involano con un paio di passaggi fino a Vaccari che si libera dell’ultimo difensore con una finta e va in meta per il 5-0. Reagisce la Scozia, che prova a risalire il campo, anche se la difesa azzurra continua a reggere benissimo. E, ancora una volta, con l’attacco scozzese in difficoltà arriva un veloce contrattacco azzurro. Palla conquistata da Gesi che scatta, evita un placcaggio, poi calcetto verso l’interno dove c’è Pani che allunga col piede l’ovale, lo raccoglie sotto pressione e schiaccia per il 12-0 dopo 16 minuti di gioco. Al 20’ fallo azzurro e Scozia accorcia dalla piazzola sul 12-3.

Immediata, però, la risposta azzurra con Marin dalla piazzola al 22’ e nuovo +12 dell’Italia. Azzurri sempre molto attenti in difesa, con la Scozia che prova a fare male, ma non trova gli spazi. Quando, invece, è la squadra di Brunello palla in mano arrivano subito punti pesanti. Come al 32’, quando da una serie di ruck esce Neculai che va oltre, schiaccia, e Italia che allunga ancora di più sul 20-3. Ora gioca più l’Italia e al 36’ ancora un fallo scozzese e si va sulla piazzola con Marin per il 23-3 con cui si va al riposo.

Non cambia la musica a inizio ripresa, con la Scozia che prova a riaprire la partita, Italia che difende con ordine, limita i rischi e quando accelera arriva la quarta meta. Prolungata azione, poi alla fine è Andreani a raccogliere l’ovale da Albanese e meta. Ed è lo stesso Albanese a segnare poco dopo e Italia che ora scappa via sul 35-3. Ormai il match è chiuso, la Scozia ha alzato bandiera bianca e al 61’ arriva la meta di Spagnolo per il 40-3. Al 74’ altri tre punti per l’Italia dalla piazzola per il 43-3 finale.

Foto: Federugby