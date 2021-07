Rugby a 7, Olimpiadi Tokyo: l’Argentina sorprende il Sudafrica. La Gran Bretagna sorprende gli Usa!

Si sono giocati i quarti di finale del torneo di rugby a sette a Tokyo 2021. Dopo le ultime partite della fase a gironi, dunque, si sono decise le quattro semifinaliste e se due nomi erano forse scritti fin dall’inizio, cioè Nuova Zelanda e Fiji, le altre due squadre che si giocheranno una medaglia sono delle mezze sorprese.

Negli ultimi match della fase a giorni a rischiare grosso è stata la Nuova Zelanda, che si è imposta di strettissima misura sull’Australia. Per il resto niente grosse sorprese e così Nuova Zelanda, Sudafrica e Fiji hanno chiuso i rispettivi gironi al primo posto, con Argentina, Usa e Gran Bretagna seconde, e Canada e Australia le migliori terze ripescate per i quarti di finale.

Nel primo quarto di finale dominio, come da previsioni, per la Nuova Zelanda, con gli All Blacks 7s che battono nettamente il Canada 21-10 (con i canadesi che segnano solo nel finale, a giochi fatti) e conquistano il primo posto in semifinale. Era la sfida forse più equilibrata sulla carta, invece, quella tra Gran Bretagna e USA. E a vincere in rimonta è la Gran Bretagna, che sorprende gli americani negando loro la corsa all’oro nonostante un brutto infortunio a Tom Mitchell proprio in avvio. Tre mete degli USA a inizio match sembrano scrivere un’altra storia, ma poi salgono in cattedra i britannici, marcano 5 mete e chiudono 26-21. Sarà, dunque Nuova Zelanda-Gran Bretagna la prima semifinale.

La seconda sorpresa, ma forse neanche così sorprendente, arriva nel terzo quarto di finale. I Blitzbokke sudafricani erano i favoriti e il cartellino rosso a Revol sembrava spianare la strada alla squadra bronzo a Rio. Ma l’Argentina, l’outsider che era considerata più pericolosa alla vigilia, non demorde e dopo la meta subita sale in cattedra, ribalta il punteggio per il 14-7 all’intervallo. E nella ripresa allunga ancora e non basta la meta tecnica, con giallo, al Sudafrica che, così, viene eliminato. Soffre a lungo anche la squadra delle Fiji nell’ultimo match di giornata, ma alla distanza i campioni in carica escono, superano 19-0 l’Australia e, così, restano in corsa per il bis, sfidando l’Argentina in semifinale.

RUGBY A SETTE – FASE A GIRONI (torneo maschile)

Canada-Giappone 36-12

Fiji-Gran Bretagna 33-7

Argentina-Corea del Sud 55-0

Nuova Zelanda-Australia 14-12

Kenya-Irlanda 7-12

Sudafrica-Usa 17-12

RUGBY A SETTE – QUARTI DI FINALE (torneo maschile)

Nuova Zelanda-Canada 21-10

Gran Bretagna-Usa 26-21

Sudafrica-Argentina 14-19

Fiji-Australia 19-0

Foto: LaPresse